達賴：將在中國以外自由世界轉世

〔國際新聞中心/綜合報導〕流亡西藏精神領袖達賴喇嘛在即將出版的新書中指出,為避免中國干預,他將在西藏或中國以外的「自由世界」轉世。今年他滿90歲時,將徵求西藏宗教領袖和民眾的意見,看他們是否希望徹底終止達賴喇嘛制度。

紐約時報23日報導,達賴在預定3月出版的《為無聲者發聲:為我的家鄉和人民與中國抗爭70餘年》(Voice for the Voiceless: Over Seven Decades of Struggle With China for My Land and My People,暫譯)一書中,首次詳細描述他與歷任中國領袖之間充滿爭議的談判,範圍涵蓋他19歲與毛澤東的會面,一直到他近期試圖與習近平和其他中國官員進行對話等。該書還深入探討達賴為保護西藏獨特的文化、宗教和語言,以及確保生活在中國統治下的藏人受到保護所做的努力。

報導指出,臨近90歲的達賴試圖藉由這本書留下工作紀錄,為他圓寂後從事西藏事業者提供指引,以確保西藏人民爭取自治的奮鬥,不會在其他全球危機中被遺忘。

達賴在一份聲明中表示,儘管遭受種種苦難和破壞,「我們仍然堅定地希望,透過和平方式解決爭取自由和尊嚴的鬥爭。」「我希望這本書能在今天激發新的思考和對話,並為西藏的未來提供一個架構,即使在我離開之後也是如此。」

達賴1935年出生於當時西藏東北部的1個農民家庭,2歲時被認定為13世達賴喇嘛的轉世靈童,並開始接受寺院訓練和學習佛教哲學。1950年,中國軍隊進入西藏,年僅16歲的達賴突然成為西藏的政治領袖,與中共周旋。

1959年,在西藏反抗中共暴政期間,達賴逃離西藏前往印度,從此再未返回故土。達賴說,「我曾希望能在死之前至少回去一次」,但「這看起來愈來愈不可能了。」

在《為無聲者發聲》一書中,達賴細數從年輕時就肩負起領導西藏所帶來的個人代價,描述自己是如何在與中國領袖多年談判無果後,認定爭取西藏獨立無望,於是開始倡導藏人在中國境內享有文化自治,而不是完全獨立。

達賴坦承,他爭取自治而非獨立的溫和立場,激怒部分藏人,他也承認自己的作法在很大程度上並未取得成效,但仍堅持非暴力抗爭是唯一在道義上站得住腳的反抗方式。他還對以自焚做為抗議手段的藏人,表達矛盾的情感,指出雖然他不贊成這種抗爭方式,但也同理此舉是極度無助的吶喊。

達賴與中國政府就西藏地位問題的正式對話,在2010年陷入僵局,他在隔年卸下西藏政治領袖的職務,為西藏流亡政府選舉政治領袖鋪路,但他持續與中國政府保持非正式的、有時是秘密的接觸,直到2019年。

此後,達賴震驚地發現,中國一直試圖強制同化藏人,手段包括將藏族兒童送入寄宿學校,讓他們在漢語環境下求學,並向他們灌輸漢人將藏人從農奴制度下解放出來的觀念。

達賴還批評中國政府的統治愈趨專制,「從習近平執政的第一個10年來看,在個人自由和日常生活方面,中國似乎又回到毛澤東時代的高壓政策,只不過現在是透過最先進的數位監控和控制技術來執行。」

達賴警告,中國可能會試圖在他死後,比照班禪喇嘛的模式,選擇第15世達賴喇嘛,而為了避免中國干涉,他將在西藏或中國以外的「自由世界」轉世。

