人妻離婚法官怪她拒與夫愛愛！歐洲人權法院平反：干涉性自由

歐洲人權法院外觀。（路透檔案照）

2025/01/24 22:52

〔編譯管淑平／綜合報導〕法國一名男子多年前與妻子離婚，獲得法國法院認定，妻子拒絕與他有性生活，須為離婚負責。但歐洲人權法院（ECHR）23日裁定，原判決干涉該名妻子的性自由和身體自主權，妻子不與丈夫同房，不應被視為造成兩人離婚的有過錯一方。

根據英國《衛報》、《美聯社》報導，2019年法國上訴法院裁定，這名女子H.W.拒絕與丈夫同房，是違背婚姻責任，准予這對夫妻以不利於妻子的條件「過錯離婚」。歐洲人權法院23日以一致意見，推翻法國的判決，指該判決「錯誤」，而且侵犯該名婦女私生活和家庭生活受尊重的權利。

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歐洲人權法院在新聞稿中指出，「法院認為，重申婚姻責任原則，以及基於當事人停止了與她丈夫所有性關係的理由准予離婚，構成了干涉她享有私生活、性自由以及身體自主的權利」。

該名婦人為1955年出生的法國籍公民，1984年結婚，育有4名子女，其中一名女兒因是身障，由婦人的母親隨時在旁照顧。婦人與丈夫的關係，從第一個孩子出生就開始惡化，1992年她身體健康出問題，2002年丈夫開始對她肢體和言語爆料，2004年起她就不再與丈夫同房，並於2012年訴請離婚。

她請求離婚時指丈夫重工作甚於家庭生活、脾氣差、暴力和虐待。但是丈夫反控離婚責任完全在妻子，因為妻子多年未能履行婚姻義務，還對他做出詆毀指控，違背夫妻間相互尊重的義務。法國凡爾賽上訴法院判准離婚，但認為離婚責任完全在妻子。該名婦女接受准予離婚的裁定，但是不接受責任在她，因此在2021年告上歐洲人權法院。

此案時值不久前，長期遭丈夫下藥、找網路上陌生男子性侵的吉賽爾．畢立可（Gisele Pelicot）案，51名涉案嫌犯遭判刑，受到法國關注，並引發有關法國性侵法中加入合意概念的辯論。

歐洲人權法院23日的裁定還說，「合意結婚不意味同意未來的性關係」，「這樣的解讀會等於否認婚內性侵之本質是應受譴責的。恰好相反，合意須是反映願意在特定時間、特定情況下進行性關係的自由意志」。

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