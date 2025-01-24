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    川普下令研擬加密貨幣規範 禁Fed發行數位貨幣

    川普選戰期間矢言成為「加密貨幣總統」。（美聯社）

    川普選戰期間矢言成為「加密貨幣總統」。（美聯社）

    2025/01/24 19:38

    〔編譯魏國金／台北報導〕美國總統川普23日下令成立加密貨幣工作組，以研擬新的數位資產規範，並尋求建立國家加密貨幣儲備。

    路透報導，川普也下令保護加密貨幣公司的銀行服務，同時禁止創建可能與現有加密貨幣競爭的央行數位貨幣。美國證券交易委員會（SEC）當日晚間撤銷讓一些上市公司必須支付高昂成本，才能捍衛第3方加密貨幣資產的會計指導。加密貨幣產業批評，相關指導阻礙了加密貨幣的採用。

    在總統選戰期間，川普為了吸引加密貨幣資金，承諾成為「加密貨幣總統」與「促進數位資產的採用」。這與前總統拜登政府迥然有別，為了保護人民免於詐騙與洗錢，美國監管官員打壓該產業，並以違反法律為由，起訴Coinbase、幣安（Binance）等數十家交易所。

    川普的行政命令受到加密貨幣產業歡迎。Anchorage Digital創辦人兼執行長麥考利（Nathan McCauley）說，「這標示著美國數位資產政策的重大改變；透過對加密貨幣的跨政府單位參與，政府對制定清晰、一貫的規則邁出重要的第一步」。

    根據該行政命令，由美國財政部長、SEC與商品期貨交易委員會主席，以及其他單位首長組成的工作組將為數位資產，包括與美元掛勾的穩定幣制定規範架構，以及「評估建立與維護國家數位資產儲備，而這些儲備可能來自聯邦政府透過執法行動，合法扣押的加密貨幣」。

    去年12月，川普任命前payPal執行長薩克斯（David Sacks）為加密貨幣與人工智慧沙皇。該行政命令說，他將擔任此工作組主席。

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