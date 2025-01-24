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    UFO在這裡！美共和黨議員驚爆：外星人船艦在海裡高速移動

    五角大廈公布的不明空中現象照片。（法新社檔案照）

    五角大廈公布的不明空中現象照片。（法新社檔案照）

    2025/01/24 19:05

    〔編譯管淑平／綜合報導〕外星人來到地球了嗎？根據美國共和黨籍聯邦眾議員伯契特（Tim Burchett）最近在右翼媒體受訪說法，他認為要去海裡找。他說，一名海軍上將曾向他透露，有大如一座足球場的外星人船艦，以驚人的高速在海中移動。

    根據《國會山莊報（The Hill）》、《法新社》23、24日報導，伯契特接受「同一個美國新聞網（One America News Network）主持人、前共和黨眾議員蓋茲（Matt Gaetz）訪問，說道：「他們跟我說，水面下有東西以每小時幾百英里的速度移動…它跟一座美式足球場一樣大。」他還說，「這是有紀錄在案的，是一名海軍上將告訴我的」，不過他並未公開這名上將的身分。

    他認為，外星生命的存在並非不可能，因為「上帝的宇宙浩瀚偉大，任何事都有可能，進行光年距離的旅行是有可能」；但是他要美國民眾不要擔心外星人的先進，「我並不擔心他們會傷害我，我的意思是，他們若具備那樣的能力，早就把我們烤了」。

    這名田納西州國會議員，過去就以指稱美國政府隱瞞「不明異常現象（UAP，前稱幽浮，UFO，不明飛行物）」和其他外星人的活動而出名。

    目前還沒有任何證據顯示，地球以外存有智慧生物。美國國防部去年3月公布報告表示，沒有證據顯示有幽浮，許多疑似目擊幽浮的案例，結果只是看到氣象觀測氣球、間諜飛機、衛星以及其他正常活動。

    不過，美國國會愈來愈嚴肅看待有關神秘飛行物的報告，讓一度備受嘲笑的幽浮話題，現在也成了嚴肅議題。伯契特2023年主導成立國會「UAP小組」，力促兩黨議員共同推動軍方有關UAP事務的透明度。

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