阻中國侵台！川普：有信心與習近平談判 關稅是關鍵

美國總統川普表示，他有信心與中國達成協議，防止中國入侵台灣。（法新社）

2025/01/24 18:52

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統川普在重返白宮後首次專訪中表示，他有信心與中國國家主席習近平透過談判達成協議，阻止中國入侵台灣，其中關鍵在於關稅，「我們有他們想要的東西，我們有一桶金」。

川普上任後首次專訪由《福斯新聞》政論節目主持人漢尼提（Sean Hannity）進行，並在23日播出第2部分。在中國及台灣問題方面，川普將中國描述為「非常野心勃勃的國家」，習近平則是「非常野心勃勃的人」，但美國處在一個可以阻止中國擴張領土的有利位置。

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在被問及是否會針對台灣與貿易問題與習近平達成協議時，川普直言，「我做得到，因為我們有他們想要的東西。我們有一桶金」。

川普解釋，關稅將是他與中國達成協議的關鍵，「我們對中國掌握一項非常強大的力量，那就是關稅。他們不想被課徵高關稅，我也不想使用這個手段，但這個手段對於對付中國是一項強大的力量」。

川普進一步抨擊剛卸任的拜登政府實施「愚蠢的貿易政策」，導致去年美國讓中國賺走1兆美元（約32.7兆台幣），「中國從美國手中賺了不少錢，並用這筆錢打造軍隊」。

川普也透露，他在就任前夕與習近平的通話氣氛「友好」，稱這是一次「非常好的談話」。川普還說，兩人此前也曾進行其他溝通，且他在第一個總統任期內，與習近平「關係非常好」。

相較之下，在談到美國另一個主要對手伊朗時，川普直言情況完全不同，因為與伊朗的協議攸關宗教，「非常危險」。

川普不願透露他是否支持對伊朗核設施採取先發制人的打擊，但重申絕不允許伊朗擁有核武，「如果他們得到一個，其他人都會跟進，事情將成一場災難」。

川普還聲稱，他在首任結束前，只差「不到1週」就能與德黑蘭達成協議，現在也仍相信雙方可以敲定一項確保伊朗「絕不會獲得核武」的協議，這會需要進行查驗十次，確保萬無一失。

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