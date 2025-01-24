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    過年衝泰國注意！曼谷空汙爆表352校停課 居民：呼吸喉嚨像灼傷

    曼谷空汙嚴重，一片灰茫茫。（法新社）

    曼谷空汙嚴重，一片灰茫茫。（法新社）

    2025/01/24 20:15

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕泰國首都曼谷空氣汙染嚴重，352所學校今天（24日）停課，創下2020年以來新高。曼谷市政府宣布，提供為期一週的免費大眾運輸服務，緩解交通擁擠及廢氣排放問題。

    綜合外媒報導，泰國內政部長阿努廷（Anutin Charnvirakul）已下令全面禁止焚燒農業廢棄物，違者依法究辦。曼谷市政府在官方LINE群組指出，31個行政區352所學校因空汙停課，影響數萬名學生，呼籲市民居家工作；官方也限制重型車輛進入市區。

    根據瑞士空氣品質追蹤業者IQAir的數據，曼谷截至今天PM2.5的濃度達每立方公尺108微克，遠超世界衛生組織（WHO）建議的安全標準（每立方公尺15微克），空汙程度在全球主要城市中排名第七；PM2.5已被WHO列為一級致癌物，會穿透肺部並直接隨著血液循環全身，對人體健康構成威脅。

    法新社 報導，曼谷市民深感無奈，61歲的飲料攤老闆班加宛（Benjawan Suknae）受訪說，「呼吸真的很困難，我喉嚨像被灼傷一樣。我認為學校停課或許能稍微改善現狀。」對此，市政府說，防治措施將持續執行，直到空氣品質獲得大幅度的改善。

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