為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    向鳳梨宣戰！夏威夷披薩賣4000元 英店家要你別點

    夏威夷口味披薩常掀起論戰。（路透）

    夏威夷口味披薩常掀起論戰。（路透）

    2025/01/24 18:59

    〔編譯管淑平／綜合報導〕使用鳳梨當餡料的「夏威夷披薩」，在英國也掀起論戰。英國一家時髦的披薩店，一份夏威夷披薩售價高達100英鎊（約4000台幣），試圖以高價嚇跑客人，不要點這種口味倍受爭議的配料。

    《路透》24日報導，位於英格蘭諾里奇市的Lupa披薩店，最近在外送平台上加入火腿和鳳梨配料的夏威夷披薩這一項餐點，餐點描述寫著「沒錯，花100英鎊，你就能吃到。順便點香檳吧！來啊，你這個怪物！」

    這家店的合夥老闆沃夫（Francis Wolf）：「（我們）極度討厭在披薩上放鳳梨，它和披薩一點都不搭。」 他的合夥人兼主廚賈諾蘭（Quin Jianoran）說，餐廳備有罐頭鳳梨，以防有人下單，但是到目前為止還沒有人點。

    披薩是在全球都受歡迎的食物，不過，一些外國的創意配料，經常讓義大利人感到困惑、甚至震驚。根據英國民調公司YouGov去年1月的調查，超過50%的英國人很愛或喜愛鳳梨口味披薩，16%的人不喜歡，約20%的人表示討厭。

    一些英國名人也加入「夏威夷披薩」的論戰，前工黨國會議員鮑爾斯（Ed Balls）就指鳳梨披薩，是「非常糟」的主意。夏威夷披薩愛好者則在網路上為鳳梨口味辯護，「鳳梨披薩就是命」。也有用戶說，Lupa掀起夏威夷披薩戰爭，是「無傷大雅的行銷妙招」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播