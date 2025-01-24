向鳳梨宣戰！夏威夷披薩賣4000元 英店家要你別點

夏威夷口味披薩常掀起論戰。（路透）

2025/01/24 18:59

〔編譯管淑平／綜合報導〕使用鳳梨當餡料的「夏威夷披薩」，在英國也掀起論戰。英國一家時髦的披薩店，一份夏威夷披薩售價高達100英鎊（約4000台幣），試圖以高價嚇跑客人，不要點這種口味倍受爭議的配料。

《路透》24日報導，位於英格蘭諾里奇市的Lupa披薩店，最近在外送平台上加入火腿和鳳梨配料的夏威夷披薩這一項餐點，餐點描述寫著「沒錯，花100英鎊，你就能吃到。順便點香檳吧！來啊，你這個怪物！」

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這家店的合夥老闆沃夫（Francis Wolf）：「（我們）極度討厭在披薩上放鳳梨，它和披薩一點都不搭。」 他的合夥人兼主廚賈諾蘭（Quin Jianoran）說，餐廳備有罐頭鳳梨，以防有人下單，但是到目前為止還沒有人點。

披薩是在全球都受歡迎的食物，不過，一些外國的創意配料，經常讓義大利人感到困惑、甚至震驚。根據英國民調公司YouGov去年1月的調查，超過50%的英國人很愛或喜愛鳳梨口味披薩，16%的人不喜歡，約20%的人表示討厭。

一些英國名人也加入「夏威夷披薩」的論戰，前工黨國會議員鮑爾斯（Ed Balls）就指鳳梨披薩，是「非常糟」的主意。夏威夷披薩愛好者則在網路上為鳳梨口味辯護，「鳳梨披薩就是命」。也有用戶說，Lupa掀起夏威夷披薩戰爭，是「無傷大雅的行銷妙招」。

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