天災前兆？全球今年第1條「地震魚」 現蹤墨西哥海灘

墨西哥北部下加利福尼亞半島海灘出現一條俗稱「地震魚」的皇帶魚。（圖擷取自@EarthquakeChil1 社群平台「X」）

2025/01/24 20:09

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕墨西哥北部下加利福尼亞半島（Baja California Peninsula）海灘出現俗稱「地震魚」的皇帶魚（Oarfish），體型巨大，約與成人用衝浪板一樣長，被發現時一息尚存、尾巴受傷，熱心民眾協助送牠回大海，但當地居民害怕是地震等天災前兆。

綜合外媒報導，一群衝浪客17日在下加利福尼亞半島南端海灘注意到一條散發銀白色光澤的巨大皇帶魚。衝浪客回憶，皇帶魚跟成人用的衝浪板差不多長，紅色背鰭不斷搖晃，尾鰭部分明顯受傷，眾人一起用衝浪板將牠鏟起，放生回到大海。

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現場目擊皇帶魚現身的當地居民則擔憂地說，「人們說那些魚（皇帶魚）會在強烈海嘯來臨時出現。」報導指出，這條被衝上海灘上的皇帶魚，成為2025年皇帶魚現蹤全球首例。而去年11月美國加州出現長約3公尺的皇帶魚後，北加州近海12月就發生規模7.0強震，一度引發海嘯警報。

據了解，皇帶魚一般可生長到10公尺以上，重量可超過200公斤，天生能下潛到1000公尺深海，牠們外型酷似海中蛇神，在日本神話中被視為「龍宮使者」。不僅如此，民間傳說皇帶魚特意浮出水面，就是為了警告人類有地震、海嘯等天災即將來臨，在西方又被稱為「末日之魚」（Doomsday Fish）。

儘管科學界未證實兩者直接關聯，但2011年日本東北大地震前，曾有多條皇帶魚接連被沖上岸，相關議題至今仍備受各界討論。另有研究人員指出，近期發現的皇帶魚數量增加，可能與海洋條件變化或聖嬰、反聖嬰周期有關。

Baja California/ Segundo ejemplar de pez remo encontrado varado en sus costas. pic.twitter.com/irlf8f4DUd — X （@EarthquakeChil1） January 24, 2025

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