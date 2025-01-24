川普剛上任就想再連任？共和黨推動修憲倡議放寬總統任期限制

美國總統川普過去曾半開玩笑地提到連任第3屆的可能性，但美國憲法第22修正案明文規定，總統任期不得超過兩屆。（美聯社）

2025/01/24 17:06

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普過去曾半開玩笑地提到連任第3屆的可能性，但美國憲法第22修正案明文規定，總統任期不得超過兩屆。然而，23日晚間，田納西州共和黨眾議員奧格茲（Andy Ogles）提出修憲提案，試圖修改現行規範，允許川普競選第3任期，此次提案被認為可能為其開啟再次參選的大門。

綜合外媒報導，近日美國田納西州共和黨眾議員奧格茲提出一項憲法修正案，試圖改變美國總統任期限制，允許川普或未來任何總統在白宮擔任三屆總統職位。這項提案引發了廣泛討論，特別是對於美國憲法第22修正案的重新審視。

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根據現行的美國憲法第22修正案規定，任何人不得當選總統超過兩次。然而，奧格茲的提案建議將此條款修改為「任何人不得當選總統超過三次」，並加入一項限制條件：連續兩屆擔任總統者，不能競選第三任。這意味著，如果提案通過，將特別有利於川普這樣的非連續任期總統。

奧格茲認為，川普是美國現代史上唯一有能力扭轉國家衰退並恢復美國偉大的人物，他需要更多時間來完成這些目標。奧格茲稱，拜登政府的政策帶來的「混亂和經濟衰退」是推動這項修正案的重要原因。

雖然川普此前多次表達對擔任多屆總統的興趣，但他也曾在接受《時代》雜誌採訪時表示，自己不會支持挑戰憲法第22修正案。然而，他的言論和行動往往充滿矛盾。在多個公開場合，他曾半開玩笑地提及擴大任期的可能性，比如在2024年勝選後，他提到：「我們會被認為是三屆總統嗎？」

民主黨方面對此提案持強烈批評態度。紐約州民主黨聯邦眾議員高德曼（Dan Goldman）認為，川普經常利用「玩笑」來測試並推動違憲或獨裁的議題，最終使之成為其政治陣營的正統立場；田納西州民主黨眾議員寇恩（Steve Cohen）則表示，「兩屆總統任期對任何國家來說都已經足夠混亂」；佛蒙特州民主黨眾議員巴林特（Becca Balint）認為，這項提案意在分散對川普涉嫌競選財務欺詐案的注意力。

要通過這項修正案，需經過國會兩院三分之二的支持或三分之二州議會的提案，並獲得四分之三州的批准。由於程序極為複雜且需要全國性共識，提案最終實現的可能性不高，但其象徵意義不可忽視。

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