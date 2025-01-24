民調：韓國戒嚴影響似消退 朝野兩黨支持率拉鋸

韓國總統尹錫悅（見圖）因宣布緊急戒嚴面臨彈劾與調查，但他所屬的執政黨國民力量似乎已擺脫相關負面影響，與最大在野黨共同民主黨支持率恢復拉鋸態勢，與過去前總統朴槿惠遭彈劾時情況大相徑庭。（路透資料照）

2025/01/24 14:46

〔中央社〕韓國總統尹錫悅因宣布緊急戒嚴，面臨彈劾與調查，但他所屬的執政黨國民力量似乎已擺脫相關負面影響，與最大在野黨共同民主黨支持率恢復拉鋸態勢，與過去前總統朴槿惠遭彈劾時情況大相徑庭。

韓國蓋洛普今天發表在21至23日進行的民調結果，國民力量與共同民主黨支持率分別為38%及40%，連續三週的差異維持在3個百分點以內。

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韓國蓋洛普指出，朝野兩大黨支持率自本月起恢復成去年國會選舉前的拉鋸態勢，去年底12月3日的戒嚴事件發生至今的支持度變化，與2016年底朴槿惠遭彈劾時相當不同，當時保守派執政黨新世界黨支持率一度跌落至12%。

尹錫悅在去年12月3日晚間宣布緊急戒嚴，雖不久後就在國會表決通過下解除，仍引發民眾不滿。國民力量雖快速與尹錫悅切割，支持率從11月底的32%一路降至24%，但在本月第2週開始回升，上週一度以39%支持率超越共同民主黨。

韓國蓋洛普分析，保守派支持者的特徵是在選舉或政黨大會等政治活動時會特別活躍，加上保守與進步陣營就近期調查當局逮捕尹錫悅相關議題的對立加劇，執政黨與尹錫悅對既有支持者喊話等，都可能是支持度回升的原因。

但對於是否支持彈劾尹錫悅，仍有59%受調者表示支持，36%反對。顯示戒嚴對彈劾尹錫悅的影響不完全與執政黨支持度連動。以年齡區分，20至40多歲族群贊成彈劾比例達7成上下，60多歲族群大約呈五五波，70歲以上族群則偏向反對。

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