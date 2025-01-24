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    紐時：美國有意與中國談判 北京獲喘息空間

    美國總統川普21日表示最快將於2月1日對中國進口商品徵收10%關稅，低於其在競選期間所提擬對中國徵收的60%關稅。紐約時報分析，美國有意願與中國談判，這為中國國家主席習近平帶來喘息空間。（彭博資料照）

    美國總統川普21日表示最快將於2月1日對中國進口商品徵收10%關稅，低於其在競選期間所提擬對中國徵收的60%關稅。紐約時報分析，美國有意願與中國談判，這為中國國家主席習近平帶來喘息空間。（彭博資料照）

    2025/01/24 14:43

    〔中央社〕美國總統川普21日表示最快將於2月1日對中國進口商品徵收10%關稅，低於其在競選期間所提擬對中國徵收的60%關稅。紐約時報分析，美國有意願與中國談判，這為中國國家主席習近平帶來喘息空間。

    紐約時報報導，川普對中國的新關稅表態，在北京看來可能是令人鼓舞的，這不僅低於川普在競選期間表示要對中國商品徵收的60%關稅，而且再次確定了有意與中國談判的訊號。

    在上任的頭2天，川普還提出將關稅與TikTok的命運掛鉤的想法。另外，華爾街日報日前引述知情人士說法報導，川普表達意願欲於上任後的頭100天之內訪中。

    報導認為，川普看來有與中國做交易的意願，這可能為北京提供時間與空間來解決其最緊迫的問題，包含扭轉停滯不前的經濟、緩解貿易順差導致與貿易夥伴的緊張關係。

    中國政府還在修復與日本等美國盟友的關係，試圖削弱拜登政府為制衡中國打造的安全聯盟。而在這些方面取得進展，有助於中國加強與美國展開超級大國競爭中的地位。

    報導指出，中國政府最終想看到的是，川普政府重啟兩國關係。中國已提出理由表示，美國應該取消對中國進口美國技術的限制，停止支持台灣，並接受中國是與美國同等的大國。

    華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）的中國問題專家甘思德（Scott Kennedy）指出，「從經濟角度來看，達成某種表面上的大交易會符合華盛頓和北京的利益，既能滿足雙方當前的政治需求，又不至於犧牲太多的東西」。

    報導指出，不清楚川普在這些問題上的立場，因川普將不可預測性作為自己的標誌性武器。

    報導並指出，拜登政府傾向透過制裁和結盟來塑造中國周邊的全球環境。而川普有意將關稅作為胡蘿蔔加大棒戰略的一部分，以實現其「美國優先」的國內目標。

    甘思德表示，中國已做好兩手準備，「他們已準備戰鬥或談判」。

    川普第二任期內美中關係走向的首個重大考驗，可能集中於TikTok在美國的未來。

    報導表示，在TikTok問題上做出妥協對中國來說也許可以接受。TikTok不屬於中國認為的戰略性尖端技術範疇，比如人工智慧晶片和超級計算能力。雖然中國曾在2023年表示反對出售TikTok，但最近態度似乎有軟化。中國外交部發言人說，任何收購都應「根據市場的原則」、「符合中國的法律法規」。

    除此之外，習近平21日與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）舉行視訊會晤。報導指出，中國在試圖提醒川普注意中國的地緣政治影響力。視訊通話是習近平與蒲亭團結經久不衰的訊號，儘管中國派出國家副主席韓正出席川普的就職典禮。

    美國智庫史汀生中心（The Stimson Center）中國項目主任孫韻指出，「習近平希望確保萬無一失」，「他想向川普表明，俄羅斯仍站在中國這邊」。

    報導分析，川普的一些決定已經是中國政府希望看到的。北京想要有更大的話語權，川普讓美國退出世界衛生組織和巴黎協定，以及願意用25%的關稅來疏遠墨西哥和加拿大等合作夥伴的做法，無疑符合中國的長期利益。

    不過，中國政府仍謹慎行事。上海復旦大學國際問題研究院院長吳心伯指出，川普一開始想嘗試用非對抗的方式解決問題，但肯定會進行更多的討價還價，「所以我們也要做好心理準備」。

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