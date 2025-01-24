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    企鵝、海豹告急！ 「北北基桃」大冰山可能撞擊南大西洋小島

    世界上最大冰山「A23a」開始逼近南大西洋南喬治亞島，科學家擔心，這個巨大冰山若撞擊這座島，恐衝擊當地數百萬企鵝和海豹生態。（美聯社）

    世界上最大冰山「A23a」開始逼近南大西洋南喬治亞島，科學家擔心，這個巨大冰山若撞擊這座島，恐衝擊當地數百萬企鵝和海豹生態。（美聯社）

    2025/01/24 13:53

    劉家凱／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕世界上最大冰山「A23a」1986年從南極冰棚崩落，擱淺在南極洲海岸線外長達30多年後，2020年開始緩慢移動，開始逼近英國在南大西洋的海外屬地「南喬治亞島」，科學家擔心，這個巨大冰山若撞擊這座島，恐衝擊當地數百萬企鵝和海豹生態。

    綜合外媒報導，「A23a」目前面積約3500平方公里，這相當於「北北基桃」大小，冰山厚度達400公尺，重量近億萬噸，冰山從南極冰棚崩落後，在原地打轉數十年，近年來開始擺脫南極洲向北漂移。

    「A23a」將進入大西洋，遇到溫暖的海水，分裂、融化，不過目前飄移方向指向英國在南大西洋的海外屬地「南喬治亞島」，現在距離約280公里。

    但若是繼續往北漂，「A23a」可能撞到南喬治亞島大陸棚，最終卡住，將不可避免的影響島上企鵝、海豹這種陸棲捕食者的覓食路徑，如果牠們在獵食的途中因為冰山而被迫繞道，就會增加待哺幼雛餓死的機率。

    2004年「A38」冰山擱淺在南喬治亞島大陸架上，大量冰塊擋住了企鵝幼崽和海豹幼崽的覓食地，當時海灘上隨處可見這些野生動物的屍體。

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