美國宣布退出世衛組織 聯合國已確認「會費」仍須支付

2025/01/24 14:00

郭顏慧/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕美國總統川普在其第二任期上任的首日宣布美國將退出世界衛生組織(WHO),並停止對該組織的資金援助。聯合國(UN)對此表示遺憾,並確認美國已正式通知其退出世衛的決定,該決定將於明年1月22日生效。

綜合外媒報導,美國一直是世界衛生組織(WHO)最大的財政支持者,貢獻約18%的總資金。川普若想退出聯合國須提前一年通知,並持續繳交會費,在世衛最新的兩年預算中,2024-2025年預算達68億美元(約2220億新台幣),目前尚不清楚美國仍需支付給世衛組織多少資金。

聯合國副發言人哈克(Farhan Haq)確認,美方已於2025年1月22日正式提交退出世衛的信函,並表示該決定將於一年後,即2026年1月22日生效。此舉對世衛的資金狀況及全球公共衛生事務可能帶來重大影響,尤其是在疫情防控和全球健康合作領域。

川普總統在發表的聲明中指出,世衛組織在應對新冠疫情及其他全球公共衛生危機中的處理不當。他強調,美國將停止所有對世衛組織的資金、支持和資源轉移。他要求美國國務卿魯比歐(Marco Rubio)和預算辦公室主任負責實施這一決策,並停止將美國政府的資金流入世衛。這一舉措預計將對世衛組織的運作和全球公共衛生事業造成重大影響。

雖然川普所屬的共和黨控制了美國國會兩院,但此項退出決定仍有可能在法院受到挑戰。喬治城大學公共衛生法專家和全球健康法研究所所長高斯汀(Lawrence Gostin)在社交媒體上指出:「川普單方面決定退出世衛,但我們是在1948年經由國會法案加入世衛的,因此川普必須得到國會的批准才能退出」。

高斯汀也進一步強調:「這一決定對全球健康有著災難性的影響,無法僅憑行政權力做出。作為世衛中心主任,我正在考慮提起訴訟」。

