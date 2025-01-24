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    日本再爆隨機殺人事件 男遭襲傷口深見內臟兇嫌逃逸

    今（24）日上午，岐阜縣一名男性在街上行走時，再度遭遇陌生男子持兇器朝腹部砍擊，受害者肚皮被劃開，傷口深可見內臟，情況相當危急。（圖擷取自X/@nhk_news）

    今（24）日上午，岐阜縣一名男性在街上行走時，再度遭遇陌生男子持兇器朝腹部砍擊，受害者肚皮被劃開，傷口深可見內臟，情況相當危急。（圖擷取自X/@nhk_news）

    2025/01/24 12:44

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕日本近期頻發生隨機殺人案件，繼先前一名中年男性上班族在JR長野車站遭陌生男子砍殺後，今（24）日上午，岐阜縣一名男性在街上行走時，再度遭遇陌生男子持兇器朝腹部砍擊，受害者肚皮被劃開，傷口深可見內臟，情況相當危急。兇嫌目前仍在逃，警方正在積極追捕中。

    綜合日媒報導，日本岐阜縣岐阜市發生一起男子遭人持刀砍傷的案件，警方已對此事件展開調查，並將其定性為殺人未遂。據報導，這起事件發生在當日上午，地點位於岐阜市鷺山地區的街道上。

    據了解，受害男子當時在街上遭遇陌生人襲擊，腹部被利器刺傷，傷口深可見內臟。儘管受害者受到嚴重傷害，但他在送醫途中依然保持意識，並向警方透露了事件的部分情況。根據受害者描述，襲擊者為一名身高約165公分，穿著黑色衣物並佩戴白色口罩的男子，襲擊後迅速朝東方逃離現場。

    警方在案發現場附近發現了一把沾有血跡的刀具，但有媒體指出，現場並未確定是否為真正的兇器。根據目前的調查，警方將案件定性為殺人未遂，並正在全力追緝嫌疑人。

    事件發生地點位於JR岐阜車站以北約4公里的住宅區，這一帶相對安靜且人流不多，因此事件被認為可能為隨機暴力襲擊。警方目前尚未確定嫌疑人的動機，但正在進一步調查中，並加強了對嫌疑人行蹤的追蹤。

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