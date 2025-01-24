深圳日僑學校男童遇刺身亡案首度公審 大批日媒守候

中國深圳日僑學校男童遇刺身亡案24日首度公審，嫌犯已被押解至深圳市中級人民法院。（圖擷自網路）

2025/01/24 14:24

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕2024年9月18日，中國深圳日僑學校1名10歲男童在上學途中，遭人持刀刺死，事件引發日本輿論譁然。本月24日，案件正式進入公審階段，嫌犯被押解至深圳市中級人民法院候審，大批日本媒體早早聚集在法院外守候，現場大批警力進駐，戒備相當森嚴。

綜合媒體報導，44歲的鐘姓男子被控為兇嫌，在案發現場被警方逮捕。儘管事發當天是「九一八事變」93週年，中國相關部門仍強調該案屬「偶發個案」，至今未公布犯案動機等詳情。

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去年10月，日本外交部曾透露，中國方面承諾將對此案進行公開審理，並會依案情進展作出解釋。

24日上午8時起，已有十多名日本媒體記者在法院外守候。法院周邊管制嚴密，數十公尺外的人行道上即可見便衣警察站崗巡邏。此外法院上空直升機不斷盤旋，升級了現場監控與警戒。

法院外未見日本民眾或公眾聚集，現場秩序井然。

約上午8時30分，載送嫌犯車隊迅速駛入法院，避免與現場媒體接觸。

儘管案件屬於公開審訊，但仍禁止媒體記者進入法院旁聽，警方已在法院外拉起警戒線，指示媒體人員在法院對面等候最新進展。

據了解，日本駐廣州總領事貴島善子已於上午抵達法院聽審。該案審訊於上午10時30分正式展開。

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