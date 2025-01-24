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    川普簽署行政命令 要求公開甘迺迪遇刺機密文件

    美國總統川普近日簽署了一項行政命令，要求解密與約翰．甘迺迪總統、羅伯特·甘迺迪參議員，以及民權領袖馬丁·路德·金恩博士遇刺案相關的政府紀錄。（路透）

    美國總統川普近日簽署了一項行政命令，要求解密與約翰．甘迺迪總統、羅伯特·甘迺迪參議員，以及民權領袖馬丁·路德·金恩博士遇刺案相關的政府紀錄。（路透）

    2025/01/24 11:34

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普近日簽署了一項行政命令，要求解密與約翰．甘迺迪總統（John F. Kennedy）、羅伯特·甘迺迪參議員（Robert F. Kennedy），以及民權領袖馬丁·路德·金恩博士（Martin Luther King Jr.）遇刺案相關的政府記錄。這一舉措旨在促進透明度，回應多年來的陰謀論和公眾質疑。

    綜合外媒報導，川普此次的行政命令要求國家情報總監與司法部長在 15 天內制定計畫，釋出所有與甘迺迪總統遇刺案相關的記錄，同時檢視並公開羅伯特·甘迺迪和金恩博士案的所有相關文件。他強調，這些記錄的公開不僅是對真相的追求，更符合美國人民對透明政府的期望。他說：「繼續隱瞞這些資訊，已經不符合公眾利益。」

    川普也在行政命令中表示：「他們的家人和美國民眾有權知道透明的資訊與真相。為了國家利益，必須公開與這些刺殺事件相關的所有紀錄，不再拖延。」

    資料指出，約翰·甘迺迪總統於 1963 年在德州達拉斯遭槍擊身亡，官方結論指兇手是單獨行動的奧斯瓦爾德（Lee Harvey Oswald）。然而，案件自發生以來便充滿陰謀論，包括認為可能涉及中情局、黑手黨甚至外國勢力。1968 年，羅伯特·甘迺迪參議員在洛杉磯一家酒店遭槍擊，隔日不治；同年，馬丁·路德·金恩博士則在田納西州孟菲斯的汽車旅館陽台上遇刺。三起暗殺案均被認為背後可能涉及更大的陰謀，但隨著多年來相關記錄的保密，外界質疑聲浪不斷。

    儘管如此，這並非政府首次試圖解密相關記錄。1992 年通過的《約翰·甘迺迪總統遇刺案記錄收集法案》要求所有相關文件須在 2017 年前完全公開，除非延遲公開被認為符合國家安全利益。川普在 2017 年與 2018 年曾兩次授權延後釋出部分文件，現任總統拜登也採取相同策略。

    此次行政命令引發了多方反應。羅伯特·甘迺迪的兒子小羅伯特·甘迺迪對川普此舉表示支持，認為政府應早日公開這些歷史文件。但甘迺迪總統的孫子伯格（Jack Schlossberg）則批評，認為解密計畫只是政治操作，並表示「真相往往比神話更令人痛心」。

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