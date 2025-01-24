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    美國對北約貢獻超過半數軍費 川普批評盟國未盡責任

    美國總統川普23日再度對北大西洋公約組織（NATO）表態，質疑美國對北約的巨額支出是否合理，並要求成員國大幅提高國防經費投入。（路透）

    美國總統川普23日再度對北大西洋公約組織（NATO）表態，質疑美國對北約的巨額支出是否合理，並要求成員國大幅提高國防經費投入。（路透）

    2025/01/24 10:15

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普23日再度對北大西洋公約組織（NATO）表態，質疑美國對北約的巨額支出是否合理，並要求成員國大幅提高國防經費投入，將其國內生產總值（GDP）的5%用於軍事支出。

    綜合外媒報導，川普強調，美國多年來為北約的運作和安全保障承擔了過多的責任，卻未獲得對等回報。他表示：「美國在保護北約成員國，但這些國家並沒有保護美國。」川普要求成員國將國防支出提升至GDP的5%，這遠高於目前的2%標準，是包含美國在內的北約國家現階段無法達到的水平。

    根據資料，美國目前負擔北約年度約35億美元支出的15.8%，是與德國並列的最大出資國。此外，美國對北約的間接支出還包括大量軍事部隊部署，這使得美國2023年的整體國防預算高達8167億美元，占北約成員國總軍費的一半以上。

    針對川普的要求，北約內部對此保持謹慎態度。分析人士認為，將國防支出提升至GDP的5%對絕大多數成員國來說，在經濟和政治層面都不可行。不過，由於俄羅斯在烏克蘭的軍事行動加劇地區不穩定，部分北約官員也暗示，成員國可能會在即將召開的海牙峰會上同意超越現有目標的提案。

    與此同時，美國政府高層仍然強調對北約的承諾。美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）與北約秘書長呂特（Mark Rutte）近期通話中，重申了維持強大盟友關係及合理分擔軍事負擔的重要性。

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