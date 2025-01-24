北韓召開最高人民會議 金正恩未現身

北韓第14屆最高人民會議第12次會議本月22日至23日在平壤萬壽台議事堂舉行。（路透）

2025/01/24 11:47

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕《北韓中央通信社》（KCNA，朝中社）24日證實，北韓第14屆最高人民會議第12次會議本月22日至23日在平壤萬壽台議事堂舉行，國務委員會委員長金正恩並未現身。

據《韓聯社》報導，北韓通常在新年首次召開的最高人民會議中，回顧前一年預算執行情況、敲定新年預算案，金正恩通常不會出席會議。

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《韓聯社》稱，分析人士曾推測，考量本次會議日期與美國總統川普（Donald Trump）就職相當接近，金正恩可能親自列席，對美方釋放訊息；但金正恩仍照常缺席。

北韓財政相李明國在會議中表示，今年總預算較去年增長3.8%，國防預算佔比達15.7%。《韓聯社》分析，儘管國防預算佔比較去年的15.9%略減，但總預算增加，國防預算應沒有太大變化。

會議中還針對修訂《社會主義憲法》部分條款等事宜進行討論。分析人士認為，考慮到金正恩2023年底將兩韓關係重新定義為「敵對兩國關係」，北韓本次可能將其寫入《憲法》中的領土相關條款，但會中只討論了更改中央裁判所、中央檢察所名稱等事宜。

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