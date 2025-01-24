馬斯克疑AI計畫資金來源 川普直言「他只是討厭其中一個人」

美國總統川普21日攜手OpenAI、甲骨文和軟銀，宣布投資金額將達5000億美元建設「星際之門」AI基礎設施。（法新社）

2025/01/24 09:46

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普21日攜手OpenAI、甲骨文和軟銀，宣布投資金額將達5000億美元建設「星際之門」（Stargate）AI基礎設施。這一計畫立即被排除在外的特斯拉執行長馬斯克發文批評，川普也於23日記者會上，稱「馬斯克只是討厭其中一個人」，明顯指涉OpenAI執行長奧特曼。

據CNN報導，特斯拉執行長馬斯克對資金來源提出質疑，奧特曼於21日在X平台宣布，「星際之門」計畫已正式啟動，將投入1000億美元打造AI基礎設施。然而，馬斯克隨即發文質疑此說法，直言「他們根本沒錢」，並表示有確切消息指出，軟銀的擔保金額遠低於100億美元。公開指責軟銀資金遠低於宣稱規模。

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川普在接受訪問時提到馬斯克對此交易的態度時表示：「不，他討厭其中一個人。」此言似乎是在暗指奧特曼。川普補充道：「我與馬斯克談過，事實上，我和所有相關人士都談過。參與交易的人都非常聰明；但馬斯克剛好討厭其中一人。不過，我也對某些人存有一些厭惡之情。」

後續奧特曼與馬斯克仍在社群平台上展開唇槍舌戰。馬斯克目前正對OpenAI提起訴訟，並將奧特曼過去批評川普的舊貼文分享至自己的X頁面。

在隨後的交流中，有人問到川普是否對馬斯克公開批評他協助斡旋的AI公告感到沮喪，川普表示否認。

這一計畫立即被排除在外的特斯拉執行長馬斯克發文批評，川普也於23日記者會上，稱「馬斯克只是討厭其中一個人」，明顯指涉奧特曼。（法新社）

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