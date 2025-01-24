為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    馬斯克疑AI計畫資金來源 川普直言「他只是討厭其中一個人」

    美國總統川普21日攜手OpenAI、甲骨文和軟銀，宣布投資金額將達5000億美元建設「星際之門」AI基礎設施。（法新社）

    美國總統川普21日攜手OpenAI、甲骨文和軟銀，宣布投資金額將達5000億美元建設「星際之門」AI基礎設施。（法新社）

    2025/01/24 09:46

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普21日攜手OpenAI、甲骨文和軟銀，宣布投資金額將達5000億美元建設「星際之門」（Stargate）AI基礎設施。這一計畫立即被排除在外的特斯拉執行長馬斯克發文批評，川普也於23日記者會上，稱「馬斯克只是討厭其中一個人」，明顯指涉OpenAI執行長奧特曼。

    據CNN報導，特斯拉執行長馬斯克對資金來源提出質疑，奧特曼於21日在X平台宣布，「星際之門」計畫已正式啟動，將投入1000億美元打造AI基礎設施。然而，馬斯克隨即發文質疑此說法，直言「他們根本沒錢」，並表示有確切消息指出，軟銀的擔保金額遠低於100億美元。公開指責軟銀資金遠低於宣稱規模。

    川普在接受訪問時提到馬斯克對此交易的態度時表示：「不，他討厭其中一個人。」此言似乎是在暗指奧特曼。川普補充道：「我與馬斯克談過，事實上，我和所有相關人士都談過。參與交易的人都非常聰明；但馬斯克剛好討厭其中一人。不過，我也對某些人存有一些厭惡之情。」

    後續奧特曼與馬斯克仍在社群平台上展開唇槍舌戰。馬斯克目前正對OpenAI提起訴訟，並將奧特曼過去批評川普的舊貼文分享至自己的X頁面。

    在隨後的交流中，有人問到川普是否對馬斯克公開批評他協助斡旋的AI公告感到沮喪，川普表示否認。

    這一計畫立即被排除在外的特斯拉執行長馬斯克發文批評，川普也於23日記者會上，稱「馬斯克只是討厭其中一個人」，明顯指涉奧特曼。（法新社）

    這一計畫立即被排除在外的特斯拉執行長馬斯克發文批評，川普也於23日記者會上，稱「馬斯克只是討厭其中一個人」，明顯指涉奧特曼。（法新社）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播