劍指中國！雷克里夫出任CIA局長 獲美參院跨黨派支持

美國中情局局長被提名人雷克里夫（見圖）人事案23日在聯邦參議院過關。（路透）

2025/01/24 09:27

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國中央情報局（CIA）局長被提名人雷克里夫（John Ratcliffe）人事案23日在聯邦參議院過關，將出任總統川普（Donald Trump）第2任期國安團隊的重要職位。雷克里夫曾公開表示，CIA必須加強關注中共構成的威脅。

綜合媒體報導，雷克里夫曾於2020至2021年川普（Donald Trump）第1任期尾聲，擔任直屬總統的國家情報總監（DNI），他的CIA局長人事案23日獲得跨黨派支持，以74票對25票通過，共20位民主黨籍參議員投下贊成票。

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雷克里夫上週在任命聽證會中承諾，CIA在他領導下將「提出富有洞察力、客觀、納入所有來源的分析，絕不允許政治或個人偏見蒙蔽我們的判斷力或影響我們的成果」。

雷克里夫並強調讓CIA重視科技的重要性，稱掌握對手在科技領域的能力「比以往更加重要」。

雷克里夫也劍指北京，表示CIA必須「持續並加強關注中國及其執政黨中國共產黨所構成的威脅」。同時，他相信美國將能夠對抗俄羅斯的野心。

雷克里夫是川普多年的忠實盟友，他擔任國家情報總監時曾表示，「中國是二戰以來對全球民主自由的最大威脅」。

由共和黨佔多數的參議院正持續運作，欲加快確認川普內閣職位的人事案，國家安全團隊更是優先順位。國務卿盧比歐（Marco Rubio）於川普就職當天得到確認；頗具爭議的國防部長被提名人、福斯新聞節目主持人赫格塞斯（Pete Hegseth）人事案，則將於24日進行投票。

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