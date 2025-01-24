出軌人妻！中國海南陵水縣前政法委書記肖峰被雙開

中共海南省陵水縣前政法委書記肖峰涉嚴重違紀違法，已被開除黨籍和公職。（圖擷自微博）

2025/01/24 07:36

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國共產黨海南省陵水縣前政法委書記肖峰涉嚴重違紀違法，已被開除黨籍和公職，此前他被舉報出軌人妻。

據通訊應用程式微信公眾號「清廉海南」消息，中共海南省紀委監委22日發布4名幹部嚴重違紀違法被處分的消息，其中陵水黎族自治縣委前副書記、政法委書記肖峰嚴重違紀違法，被開除黨籍和公職。

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通報指出，「肖峰喪失理想信念，背棄初心使命，對中共不忠誠不老實，對抗組織審查；無視中央8項規定精神，違規收受禮品，接受可能影響公正執行公務的旅遊活動安排，違規出入私人會所；廉潔底線失守，由他人支付應由本人支付的費用；違規插手干預工程項目；與他人發生不正當性關係；利用職權為他人在工程項目、設備採購項目承攬等方面謀利，並非法收受鉅額財物。」

通報稱，肖峰嚴重違反中共紀律，構成違法並涉嫌受賄罪。依有關規定，經海南省紀委常委會會議討論並上報海南省委常委會會議審議，決定給予肖峰開除黨籍處分，由省監委給予其開除公職處分；終止其中共海南省第8次黨代會代表、中共陵水黎族自治縣第15次黨代會代表資格；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。

公開資料顯示，肖峰出生於1982年10月，中國湖南省衡陽人，長期在海南任職，2021年任陵水黎族自治縣委副書記。去年11月24日，海南省紀委監委發布消息，肖峰涉嫌嚴重違紀違法被查。

據中媒《紅星新聞》報導，去年11月19日，湖南省長沙1名男子程學申在社群媒體平台手持身分證、實名舉報肖峰，稱肖峰和其妻子陳女長期保持不正當關係，並貼出多張肖峰和陳女的聊天截圖及合影照片，內容曖昧。

程學申舉報，陳女在海南做生意，須依靠肖峰的人脈關係。肖峰遂以工作為名，設局誘使其妻成為情人，保持不正當關係近1年。陳某最初不情願，之後變成自願。

去年11月19日肖峰（左）被實名舉報，稱其與已婚陳女（右）長期保持不正當關係。（圖擷自微博）

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