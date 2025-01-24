確保能執行美國優先！美國安會審查人事 160名幕僚返家待命

美國國家安全顧問瓦爾茲要求，國家安全會議近160名由其他單位調派的幕僚返家待命。（美聯社檔案照）

2025/01/24 00:14

〔記者陳泓達／台北報導〕美國總統川普任命的國家安全顧問瓦爾茲（Mike Waltz），22日要求國家安全會議（NSC）近160名由其他單位調派的幕僚返家待命，以針對川普的政策議程進行人事審查、調整人員配置。

白宮國安會以美國總統為主席，任務是為總統提供國安和外交政策建議。無須經由聯邦參議院同意的國安顧問為定期參與成員之一，上級機構為白宮幕僚長領導的美國總統行政辦公室。

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國安會發言人休斯聲明，瓦爾茲「承諾並授權對國安會進行全面審查」，自20日中午進行，以「確保國安會人員致力於執行總統的美國優先議程，以保護我們的國家安全，並明智地使用美國勞動人民的稅款，這是完全合適的。」

這些人員只須隨時遠距等候國安會高層指示，但不須向白宮報告。受影響者主要是來自國務院、聯邦調查局（FBI）和中央情報局（CIA）的專家，其臨時工作通常持續1至2年。

以上宣告呼應瓦爾茲就職前的預告：讓時任總統拜登總統執政期間，服務於國安會的公務員，返回原機構。美聯社指出，此舉係確保國安會成員均為支持川普目標者，上述人員在審查期間，不太可能被分配到任何實質工作。

據報導，這些美國政府機構臨時分配到另一個崗位職位的員工，22日被召集參加全體電話會議。瓦爾茲的幕僚長麥考馬克（Brian McCormack）在2分鐘內傳達：「只有在國安會領導層聯繫的情況下，才依指示待命並回報辦公室。」

他在電話中還說，「任何有幸在白宮工作過的人都知道，能夠支持總統行政辦公室和總統職位本身，是一種巨大的榮幸」，「我們也知道，每一位總統都有權擁有他們所需的幕僚和顧問，以實現美國人民選舉他所追求的目標。」

據美聯社所知，這些人已有部分接獲通知，將被送回原單位；其中有些在電話會議後，白宮電子郵件信箱即遭關閉，但被告知可用私人手機聯繫。

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