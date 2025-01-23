狂風時速逾3萬公里！系外行星 WASP-127b 風暴遠勝太陽系

藝術家筆下的WASP-127b，這顆系外行星上的噴射氣流風速高達每小時3.3萬公里，為目前已知行星之最。（路透）

2025/01/23 21:50

〔編譯陳成良／綜合報導〕距離地球約520光年、名為WASP-127b的系外行星上，存在著時速高達3.3萬公里的超高速「行星噴射氣流」！這股環繞行星赤道運轉的風暴，強度遠超地球高空的噴射氣流，刷新目前已知行星的紀錄。此研究已發表於《天文與天體物理學》（Astronomy & Astrophysics）期刊。

《路透》指出，WASP-127b是一顆巨大的氣態行星，繞著一顆類似太陽的恆星運行。其直徑比木星大30%，質量卻僅有木星的16%，屬於迄今觀測到最低密度、最「蓬鬆」的系外行星之一。德國哥廷根大學（University of Göttingen）天體物理學家諾特曼（Lisa Nortmann）表示，這顆行星上的環繞噴射氣流速度之快，令人驚訝。

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WASP-127b 被歸類為「熱木星」（hot Jupiter），代表其軌道非常靠近母恆星，每四天即繞行一周，軌道半徑僅約為地球與太陽間距離的5%。如同月球之於地球，WASP-127b 永遠以同一面（白晝面）朝向恆星，另一面（黑夜面）則背對恆星。其大氣層溫度高達攝氏1127度，極區溫度則相對較低。德國慕尼黑大學天體物理學家康特（David Cont）解釋，WASP-127b大氣層下方沒有岩石或固體表面，而是隨著深度增加，氣體密度和壓力也隨之增大。

WASP-127b主要由氫和氦組成，類似木星，但大氣層中也含有微量的一氧化碳和水。科學家認為，「熱木星」白晝面受到的強烈輻射，是驅動其大氣運動的主因。然而，康特指出，要解釋這些強風的形成機制仍具挑戰性，因為還有其他因素會影響系外行星大氣的風的模式，尚待進一步研究。

研究團隊利用歐洲南方天文台位於智利的甚大望遠鏡（VLT）上的CRIRES+ 儀器，以「凌日法」（transit method）觀測WASP-127b。當行星從恆星前方經過時，會導致恆星亮度發生微小變化，科學家藉此追蹤行星大氣中分子的移動速度。

隨著儀器、觀測技術和數據分析的進步，科學家對系外行星大氣的了解日益深入。康特表示，研究已從過去推估平均特性，進展到能探索大氣的三維結構，並觀測到不同經緯度的風、溫度及化學變化。這些觀測為這個快速發展的領域帶來許多驚喜，迄今，人類已發現超過 5800 顆系外行星。

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