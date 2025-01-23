真的沒錢了！北京大砍27家中央金融企業員工年薪

由於中國經濟成長放緩，北京當局將對27家中央金融企業實施全面減薪、限薪，包括中國工商銀行。（歐新社檔案照）

2025/01/23 20:59

〔編譯盧永山／綜合報導〕由於中國經濟成長放緩，《財新網》報導，北京當局將對27家中央金融企業實施全面減薪、限薪，員工年薪上限為100萬元人民幣（下同，約台幣450萬元），子公司主管薪酬上限為300萬元，同時要求下屬員工的薪酬不得高於上級，即薪酬與職級不能倒掛。

《路透》也引述知情人士透露，除了年薪超過100萬元的員工將被減薪外，在薪資結構改革下，中級和高級經理人年薪最高將被減半。根據中國財政部官網，這27家中央金融企業包括3大政策性銀行、5大國有商業銀行、4大資產管理公司和6家保險公司。

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此外，27家中央金融企業的子公司（包括投資銀行和資產管理公司）主管年薪上限定為300萬元，在這波改革之前，這些主管的年薪可能多達500萬元。

大部分減薪將透過減發獎金來執行，減薪行動最快將在2月開始，以實現中國領導人習近平2021年推動的「共同富裕」目標。自2021年以來，國有和私營金融企業已主動調降薪酬和獎金，並要求員工不要炫富，包括避免穿戴名牌服飾和手錶。

《路透》日前報導，為了順應去年啟動的國家機構改革，中國人民銀行、國家金融監督管理總局和中國證監會等金融監管部門員工，從1月起開始集體減薪五十％，減薪後，三大金融監管部門的薪酬水準將與公務員看齊。

不過，《路透》也指出，北京當局對27家中央金融企業實施全面減薪、限薪，與其近期致力於提升消費，以恢復經濟成長的做法大異其趣。在本月稍早，中國政府給數百萬名公務員意外加薪，平均每月加薪約500元。

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