中企員工蹲廁所偷懶遭公司「偷拍公審」 網：活得不如囚犯

中國員工在廁所偷懶時，竟被主管偷拍公審。（擷取自微博）

2025/01/23 22:31

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國一間科技公司近日被爆出，員工在上廁所時因偷懶摸魚，竟被公司主管拍下員工的「蹲廁所畫面」，甚至還把照片列印出來貼在布告欄上，公審員工是在不當使用廁所。貼文曝光，引起網友調侃，「活得不如一個囚犯」。

綜合中媒報導，深圳立訊電聲科技公司竟然在員工如廁時偷拍。網友指出，該公司布告欄張貼了一張蹲廁所照，備註寫著「某月某日某員工違規在洗手間吸菸」。該公司人員透露，因時常有人反映廁所被長時間占用，所以才想出這種方法來解決，並稱「兩張照片都是同一個廁所的，貼完不到一兩個小時，就說別貼了，主要是從感官上來講不是太好看」。

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公司人員說，會把照片貼上布告欄的行為，只是希望員工不要佔用廁所打遊戲或抽菸，未來會調整公司的管理方式；公司也為了安全，規定廁所禁止吸煙，而針對偷拍事件，目前已交由法務部門處理。

貼文曝光，引起網友熱議，「最後還是牛馬不如」、「難以想像2025年了還有這種事情發生」、「一月工資沒兩三萬，都對不起這員工」、「為啥廁所可以拍的」、「一個連廁所都監控的公司，瀕臨倒閉不遠了」、「公司拍攝員工在廁所內的照片並張貼的行為，嚴重侵犯員工隱私權」、「世界之大，無奇不有啊」。

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