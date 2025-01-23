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    醉後大丈夫？謊報腹痛持刀劫走救護車 日男：想自己開去醫院

    日本埼玉縣一名46歲男子，在喝醉後以腹痛為由打電話叫救護車，未料救護人員開車到男子家中，男子卻拿出刀子恐嚇救護人員，接著搶走車子逃逸。（圖擷取自@yuruhuwa_kdenpa 社群平台「X」）

    日本埼玉縣一名46歲男子，在喝醉後以腹痛為由打電話叫救護車，未料救護人員開車到男子家中，男子卻拿出刀子恐嚇救護人員，接著搶走車子逃逸。（圖擷取自@yuruhuwa_kdenpa 社群平台「X」）

    2025/01/23 22:18

    黃筱薇／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕日本埼玉縣近日發生一起離奇搶案，一名46歲男子喝醉後以腹痛為由打電話叫救護車，未料救護人員開車到男子家中，男子卻拿出刀子恐嚇對方，隨後搶走車子逃逸。警方獲報後，在事發100公尺外的藥妝店停車場發現人車，男子供稱，他「打算自己開（車）去醫院」。

    綜合日媒報導，這起事件發生在本月20日晚間，平時住在埼玉縣的46歲平田浩史在自宅以「肚子痛」為由撥打119呼叫救護車，當3名救護人員開車到場，準備為他進行初步處理時，他卻突然拿出刀子恐嚇對方，讓救護人員嚇得急忙退散，而他則趁機跑進停在家門口的救護車，隨後開車離去。

    救護人員向報案後，警方立即派人前往調查，在平田浩史住家約在100公尺外的藥妝店停車場，發現被開走的救護車與正坐在車內的平田浩史，警方當場以竊盜等罪嫌逮捕他。警方表示，平田浩史當時處於明顯喝醉的狀態，事後他也向警方坦承偷車等罪刑，不過他宣稱自己當下是因為「打算自己開去醫院」，才做出荒唐之舉。

    當地消防局則指出，事發當下救護車的車門雖沒有上鎖，但車子內部理應有設置防盜裝置，然而該裝置卻在男子上車過程中，因不明原因被解除，目前正在調查故障原因。

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