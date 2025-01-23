射程涵蓋中俄！美「泰風」飛彈呂宋島移防 牽動印太軍力

「泰風」陸基飛彈發射系統去年4月時參加美菲聯演，以C-17運輸機快速空運抵達菲律賓。（取自DVIDS）

2025/01/23 18:25

〔編譯陳成良／綜合報導〕據《路透》23日獨家報導，美軍已將「泰風」（Typhon）飛彈發射系統從菲律賓呂宋島北部的佬沃（Laoag）機場，轉移至島內另一未公開地點。「泰風」射程最遠可至中國與俄羅斯，並能打擊超過200公里外的海空目標。此舉為美國多樣化部署亞洲反艦武器的一環，意圖抗衡中國日益增長的軍力。

一名菲律賓高層官員透露，此次轉移旨在測試「泰風」系統的機動性，確保戰時能快速變換陣地以提升生存率。

請繼續往下閱讀...

美國智庫密德伯里國際研究學院（Middlebury Institute of International Studies）軍備專家路易斯（Jeffrey Lewis）指出，衛星影像顯示「泰風」系統及其相關設備已被裝載至C-17運輸機，且原本覆蓋系統的白色雨棚已移除。

美國印太司令部（INDOPACOM）證實，「泰風」系統已在菲律賓重新部署，但包括美軍及菲國政府在內，均未透露新地點。印太司令部指揮官柯默（Matthew Comer）表示，美方在「中程打擊能力」（Mid Range Capability, MRC）部署上，與菲國政府密切協調。他強調，此次轉移並不意味「泰風」將永久部署於菲律賓。

「泰風」為陸基機動發射系統，可發射「戰斧」（Tomahawk）巡弋飛彈及「標準六型」（SM-6）飛彈，射程最遠可及中國與俄羅斯，並能打擊超過200公里外的海空目標。

「泰風」系統於2024年4月的美菲聯合軍演中首次亮相，引發中國強烈反彈。同年9月，美方表示短期內無撤離計畫，中國與俄羅斯紛紛譴責美國加劇軍備競賽。中國外交部23日再度指責菲律賓製造區域緊張，敦促其「糾正錯誤」。發言人毛寧批評，此部署對區域安全「極不負責任」。

「泰風」系統所使用的「戰斧」與「標準六型」飛彈均由雷神公司（Raytheon）製造，設計成熟且生產成本相對低廉。該系統的靈活部署可助美國及其盟友在印太飛彈競賽中追趕中國。根據美國政府文件，美軍計劃於未來五年內採購超過800枚「標準六型」飛彈，目前已擁有數千枚「戰斧」飛彈庫存。

「泰風」系統的高機動性與多樣化打擊能力，使其成為美軍抗衡中國軍事力量的重要武器。

衛星公司「星球實驗室」去年9月13日拍攝的衛星影像，在菲國北伊羅科斯省佬沃（Laoag）國際機場拍到泰風武器系統。（路透）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法