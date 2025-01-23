世界最臭花！雪梨屍花盛開 萬人爭睹

雪梨屍花盛開，大批民眾爭聞「世界最臭花」。（美聯社）

2025/01/23 17:05

〔編譯陳成良／綜合報導〕《美聯社》報導，散發腐肉惡臭的珍稀瀕危植物「巨花魔芋」23日於澳洲雪梨皇家植物園罕見綻放，吸引數千民眾，爭睹其奇特風采和體驗宛如臭襪與腐敗垃圾交雜的特殊氣味。

這株巨花魔芋暱稱「普特里西亞」（Putricia），源自「腐臭」（putrid）和「派翠西亞」（Patricia） 的組合，原產於蘇門答臘雨林，印尼語稱為「bunga bangkai」，因外型高聳、狀似男性生殖器且氣味腐臭，俗稱「屍花」（corpse flower）。

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雪梨皇家植物園以紫色帷幕和加濕器營造哥德式氛圍烘托「普特里西亞」。自從含苞待放到開花，已吸引逾1.3萬名遊客，是該園15年來首次展出盛開的「屍花」，讓維多利亞式溫室宛如搖滾演唱會現場。

巨花魔芋在野外每7至10年才開花1次，因無法自行授粉，需仰賴附近其他同種植物開花才能異花授粉，使其在野外生存處境艱難。據估計，野外僅存約300株，包含人工培育在內，全球總數不到1000株。

「普特里西亞」7年前來到雪梨皇家植物園，去年12月發現花苞時僅25公分高，至23日已長至1.6公尺，花序如百褶裙般展開，黃綠色外層向外捲曲，露出酒紅色中心。

隨著「普特里西亞」開花的消息傳開，植物園架起圍欄。展場內，粉絲爭相自拍、近距離「聞香」，甚至有人膜拜。

除了現場參觀，「普特里西亞」也迅速在網路上造成轟動，植物園的24小時直播吸引了近百萬觀看次數。然而，這短暫的花期僅持續約24小時。

植物園發言人丹尼爾 （Sophie Daniel） 解釋，屍花綻放時會升溫至攝氏37度，吸引蒼蠅和腐食性甲蟲前來產卵，這是其自然授粉的關鍵。園方也進行人工授粉，確保基因多樣性和物種存續。

儘管氣味難聞，民眾仍熱情觀賞。丹尼爾表示：「我們曾討論過是否準備嘔吐袋，但最終決定不需要，目前也沒有人因此不適。」

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