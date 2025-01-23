肉身擋子彈護主有功！川普提名侍衛長柯倫掌特勤局

2024年7月13日川普在賓州巴特勒造勢集會上遭到槍擊，當時在特勤人員的協助下緊急撤離。畫面右側戴墨鏡的柯倫 （Sean Curran） 已被川普提名為美國特勤局局長。（美聯社）

2025/01/23 16:36

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統川普22日正式提名特勤局侍衛長柯倫 （Sean Curran） 擔任美國特勤局 （U.S. Secret Service） 局長。柯倫曾在去年7月13日川普於賓州巴特勒 （Butler）一場造勢活動上遇刺時，奮不顧身衝上台，以肉身護衛川普。

據《福斯新聞》（Fox News）報導，川普在社群平台「Truth Social」發文表示：「我很榮幸提名柯倫 （Sean Curran）。他是一位偉大的愛國者，過去幾年來一直保護著我和我的家人，這就是為什麼我信任他，能領導美國特勤局裡這些勇敢的成員。」

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川普讚揚柯倫是一位「傑出的領導者，有能力指揮和領導這個國家，乃至全世界一些最複雜的特殊安全事件的行動安全計畫。」川普更特別提及他在巴特勒的那場造勢活動：「當刺客的子彈襲來時，柯倫冒著生命危險衝上台，用自己的身體保護我，他無所畏懼的勇氣讓我深受感動。我完全相信柯倫能讓美國特勤局比以往更加強大。」

除了柯倫的人事案，川普同日也提名了另外兩位重要官員。前CKE餐飲集團 （CKE Restaurants） 執行長普茲德 （Andrew F. Puzder） 出任美國駐歐盟大使。普茲德以其卓越的商業頭腦聞名，曾任CKE餐飲集團執行長達17年。川普稱讚普茲德是「一位成功的律師、商人、經濟評論家和作家」，並表示：「在擔任執行長的17年間，普茲德帶領公司擺脫了嚴重的財務困境，我相信普茲德能在這個重要的區域，出色地代表我們國家的利益。」

此外，保守派作家博澤爾 （L. Brent Bozell III） 則被提名為美國國際媒體署 （U.S. Agency for Global Media， USAGM） 署長。川普強調博澤爾在媒體界的深厚影響力，很少有人比他更了解「全球平面、電視和網路媒體的版圖」。

川普指出：「博澤爾和他的家族世代以來，都為美國的自由、平等和正義等原則而戰，他將確保全世界熱愛自由的人們，都能聽到這些訊息。」

前CKE餐飲集團執行長普茲德，將出任美國駐歐盟大使。（彭博）

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