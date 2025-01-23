為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    肉身擋子彈護主有功！川普提名侍衛長柯倫掌特勤局

    2024年7月13日川普在賓州巴特勒造勢集會上遭到槍擊，當時在特勤人員的協助下緊急撤離。畫面右側戴墨鏡的柯倫 （Sean Curran） 已被川普提名為美國特勤局局長。（美聯社）

    2024年7月13日川普在賓州巴特勒造勢集會上遭到槍擊，當時在特勤人員的協助下緊急撤離。畫面右側戴墨鏡的柯倫 （Sean Curran） 已被川普提名為美國特勤局局長。（美聯社）

    2025/01/23 16:36

    〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統川普22日正式提名特勤局侍衛長柯倫 （Sean Curran） 擔任美國特勤局 （U.S. Secret Service） 局長。柯倫曾在去年7月13日川普於賓州巴特勒 （Butler）一場造勢活動上遇刺時，奮不顧身衝上台，以肉身護衛川普。

    據《福斯新聞》（Fox News）報導，川普在社群平台「Truth Social」發文表示：「我很榮幸提名柯倫 （Sean Curran）。他是一位偉大的愛國者，過去幾年來一直保護著我和我的家人，這就是為什麼我信任他，能領導美國特勤局裡這些勇敢的成員。」

    川普讚揚柯倫是一位「傑出的領導者，有能力指揮和領導這個國家，乃至全世界一些最複雜的特殊安全事件的行動安全計畫。」川普更特別提及他在巴特勒的那場造勢活動：「當刺客的子彈襲來時，柯倫冒著生命危險衝上台，用自己的身體保護我，他無所畏懼的勇氣讓我深受感動。我完全相信柯倫能讓美國特勤局比以往更加強大。」

    除了柯倫的人事案，川普同日也提名了另外兩位重要官員。前CKE餐飲集團 （CKE Restaurants） 執行長普茲德 （Andrew F. Puzder） 出任美國駐歐盟大使。普茲德以其卓越的商業頭腦聞名，曾任CKE餐飲集團執行長達17年。川普稱讚普茲德是「一位成功的律師、商人、經濟評論家和作家」，並表示：「在擔任執行長的17年間，普茲德帶領公司擺脫了嚴重的財務困境，我相信普茲德能在這個重要的區域，出色地代表我們國家的利益。」

    此外，保守派作家博澤爾 （L. Brent Bozell III） 則被提名為美國國際媒體署 （U.S. Agency for Global Media， USAGM） 署長。川普強調博澤爾在媒體界的深厚影響力，很少有人比他更了解「全球平面、電視和網路媒體的版圖」。

    川普指出：「博澤爾和他的家族世代以來，都為美國的自由、平等和正義等原則而戰，他將確保全世界熱愛自由的人們，都能聽到這些訊息。」

    前CKE餐飲集團執行長普茲德，將出任美國駐歐盟大使。（彭博）

    前CKE餐飲集團執行長普茲德，將出任美國駐歐盟大使。（彭博）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播