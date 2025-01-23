川普上台增不確定性 英媒列5跡象觀察台海危機

美國總統川普上任後，英國媒體列出一些可能的預兆憂心北京恐正在加速侵台計畫。（路透檔案照）

2025/01/23 17:07

〔中央社〕隨難以預測的川普回鍋白宮，加上中國在台海益發咄咄逼人，英國媒體憂心北京恐正在加速侵台計畫，列出一些可能的預兆。

英國「每日電訊報」（Daily Telegraph）指出，台灣當局研判基隆外海海底電纜日前疑被中國權宜輪切斷，與此同時，共軍機、艦在台灣周邊活動更趨頻繁。

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美國情報圈認為中國領導人習近平已指示共軍做好2027年侵台準備。許多觀察家認為，問題並非習近平「是否」而是會在「何時」侵台。為此每日電訊報列舉中國可能準備對台採取行動的5個觀察點。

● 灰色地帶戰爭

2024年，中國戰機侵入台灣防空識別區（ADIZ）超過3000架次再創新高，這是中國「灰色地帶」戰爭的一環，目的是在不訴諸開戰的情況下讓敵人疲於奔命。除恐嚇台灣，這些活動也使共軍在全面入侵前磨練能力。分析圈表示，中國沒完沒了的侵擾已對台灣造成心理陰影，並消耗台灣的資源。

● 脅迫手段

除幾乎每天的空中侵擾，中國還訴諸氣球、無人機和民用船隻等「脅迫」手段。多數專家認為，在全面進攻之前，中國會先嘗試包圍、封鎖和網路攻擊，讓台灣人屈服，之後才是全面攻擊。

去年12月中國又揭櫫新策略：大規模演習卻低調不張揚，藉此讓軍事存在常態化，也藉此向華府傳達「中國可以在任何想要的時候攻打台灣」。

● 台灣武器取得與整合延宕

台灣部分人士擔心，由於美國售台武器交付與整合延宕，恐讓北京動念提早攻台。武器系統整合時程不明，部分原因也與五角大廈這類資訊發布不多有關。

為嚇阻北京，華府和台北許多人現把防衛重點放在魚叉遠程反艦飛彈等系統上。美國售台400枚岸置魚叉飛彈，預定2028年完成交付，但鑒於新反艦飛彈基地建設的不確定性及軍事人力短缺，即使2028年如期交付，也不確定台灣軍方要多久後才能應用這款武器。

● 輿論戰

持續不斷的宣傳和假訊息是中國對台使用的另一種武器。台灣的國家安全局表示，去年中國在社群平台X和臉書（Facebook）等網站發布的假訊息或偏頗訊息大增60%，從2023年的133萬條增至216萬條，也會使用人工智慧（AI）製作假影音，並在評論區發布大量親中留言。

● 川普上台後的美中形勢

英國倫敦國王學院國際關係教授芮克斯．李（Rex Li）說：「我認為中國確實看到川普上台後的機會，拜登說他想捍衛民主、捍衛台灣，川普的態度卻較為模糊。川普比較不具意識形態、較屬於交易性格，對捍衛台灣可能不在那麼在乎。」

每日電訊報認為，習近平將統一視為「中華民族偉大復興」之夢的核心，會利用他所有的外交和經濟籌碼來與最具交易性格的川普打交道。

李教授說：「我認為現在川普政府和北京檯面下正忙著討價還價，習近平希望表現出如美國不對台灣提供軍事支持，他就願意在中東、烏克蘭等領域合作。」

但也有專家認為，由於全面封鎖或犯台對中、美乃至世會帶來巨大風險，北京現階段可能還是會維持現狀。

英國倫敦大學亞非學院中國研究所長曾銳生（Steve Tsang）說：「我不認為習近平會僅僅因為川普掌權，就在未來4年入侵台灣。」他認為美國國會壓倒性挺台，若中國在此前提下發動入侵還希望川普不插手，那就失之草率，特別是共軍顯然也還沒準備好。

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