川普撤換四星女上將 美海岸防衛隊增兵「美國灣」

海軍四星上將、美國海岸防衛隊前司令琳達．費根（Linda Fagan）21日遭到撤職。（路透檔案照）

2025/01/23 18:12

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〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統川普宣布將墨西哥灣更名為「美國灣」（Gulf of America），還指控美國海岸防衛隊（Coast Guard）最高指揮官琳達．費根上將（Adm. Linda Fagan）未能有效維護邊境安全，下令撤換職務。《華盛頓郵報》報導，海岸防衛隊21日發表聲明，計劃向包括「美國灣」在內的多個邊境水域大幅增派兵力，以支持新政府的邊境安全政策。

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美國海岸防衛隊在聲明中首次使用「美國灣」一詞，成為響應川普更名政策的首批政府機構之一。當被問及此名稱時，海岸防衛隊官員說，這是根據川普就職後簽署的行政命令執行的。該命令要求內政部在30天內完成所有必要程序，正式將墨西哥灣更名為「美國灣」。此舉在美國國內引發反對聲浪，墨西哥政府領導人也對此冷嘲熱諷。

根據聲明，海岸防衛隊除向「美國灣」增派資源外，還將加強對佛州附近水域、阿拉斯加州、加州、夏威夷州、德州、美屬薩摩亞、關島、北馬里亞納群島、波多黎各及美屬維京群島的海域巡防。

過去數年，海岸防衛隊已持續進行類似的邊境巡邏行動。然而，在川普政府以邊境安全為施政核心的情況下，未來這些行動可能會有所調整。在拜登政府任期最後數日，相關行動包括在加州洛馬角（Point Loma）外海攔截15名移民，以及在波多黎各外海攔截58名移民。海岸防衛隊說，後一起事件的移民已被遣返回多明尼加共和國。

幾位國防部官員匿名透露，國防部已花費數週時間規劃如何加強美國南部邊境軍力。川普署的另一份行政命令，要求北方司令部（U.S. Northern Command）在30天內提交具體部署計畫。

川普政府21日宣布解除費根上將的指揮官職務，批評她專注於多元、平等與共融（DEI）議題，忽視國土防禦的核心任務。費根由副司令倫戴中將（Adm. Kevin Lunday）暫代職務。

倫戴中將22日發表聲明，讚揚海岸防衛隊是「世界頂尖的海上執法機構」，他已指示相關單位「立即增派」艦艇、飛機、特種部隊等資源，以落實川普的命令。他強調：「我們將與國土安全部和國防部合作，偵測、阻止並攔截非法移民、毒品走私以及任何潛在的恐怖分子或敵對行動，確保威脅在抵達美國邊境之前被化解。」

美國海岸防衛隊「哈里特·萊恩號」（Harriet Lane）巡邏艦。（取自美國海岸防衛隊USCG官網）

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