特勤局侍衛長保護川普有功升任局長 審查小組：人選應具機構外部經驗

特勤局侍衛長柯倫（右方戴墨鏡者）因在去年賓州暗殺事件中成功保護川普，正式被任命為特勤局局長。（美聯社檔案照）

2025/01/23 17:23

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普22日宣布，特勤局侍衛長柯倫（Sean Curran）因在去年賓州暗殺事件中成功保護川普表現傑出，正式被任命為特勤局局長，然而此項任命與暗殺事件後特勤局失誤的審查結論背道而馳。該審查報告建議，下一任局長應具備機構外部豐富經驗，以帶來改革與新視角。

綜合外媒報導，侍衛長柯倫是一名資深特勤局特工，曾在7月13日的賓州巴特勒競選集會中保護川普，當時川普右耳遭子彈擦傷。這次暗殺事件造成一死兩傷，槍手庫克斯（Thomas Crooks）被特勤局狙擊手擊斃。

請繼續往下閱讀...

獨立審查小組在檢討去年7月的暗殺事件後，呼籲對美國特勤局進行全面改革。該小組在給國土安全部長馬約卡斯（Alejandro Mayorkas）的信中表示，特勤局在阻止此次刺殺企圖上遭遇了「歷史性失敗」，需要進行「根本性改革」以有效履行其使命。

獨立審查小組也在52頁的報告中指出：「特勤局已經變得過於官僚化、自滿且靜態。」他們警告，如果不進行改革，類似賓州事件「還會再次發生」。

川普在聲明中表示「在賓州巴特勒，柯倫展現了無畏的勇氣，他冒著生命危險幫助我躲過刺客的子彈，拯救了我的性命，我完全相信柯倫能讓美國特勤局比以往任何時候都更強大」。

柯倫將取代辭職的奇鐸（Kimberly Cheatle）和代理局長羅伊（Ronald Rowe）。這一任命無需參議院確認，且也不符合獨立審查小組先前建議。

儘管柯倫被川普讚譽為「偉大的愛國者」，但其任命是否能有效回應獨立審查小組所提出特勤局的結構性問題，仍有待觀察。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法