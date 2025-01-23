亞洲第三國！泰國同婚合法首日 數百對同性伴侶喜結連理

泰國演員阿皮瓦特（右）與薩帕紐23日 在曼谷帕那空區辦公室登記同性婚姻。（法新社）

2025/01/23 16:24

〔編譯陳成良／綜合報導〕泰國於1月23日正式實施同性婚姻法，當天數百對同性及跨性別伴侶前往登記結婚，包括知名男同志演員阿皮瓦特（Apiwat "Porsch" Apiwatsayree）與薩帕紐（Sappanyoo "Arm" Panatkool）。此舉使泰國成為繼台灣和尼泊爾之後，亞洲第3個同婚合法化的國家，也是迄今為止亞洲承認同婚的最大國家。

根據《法新社》報導，49歲的阿皮瓦特與38歲的薩帕紐身穿米色西裝，於曼谷戶政事務所領取粉紅邊框的結婚證書。阿皮瓦特在現場激動落淚，薩帕紐表示：「我們為此奮鬥了數十年，今天是值得紀念的一天，愛就是愛。」總理貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）隨後在社群平台X發文：「今天，彩虹旗驕傲地在泰國飄揚。」

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新婚姻法採性別中立用語，取代傳統的「男性」、「女性」、「丈夫」與「妻子」等稱謂，並開放跨性別人士結婚，同時賦予所有已婚伴侶平等的領養與繼承權。

64歲的蘇瑪利（Sumalee Sudsaynet）與59歲的塔納蓬（Thanaphon Chokhongsung）成為邦叻（Bangrak）區首對登記的女同志伴侶，她們向媒體展示訂婚戒指。塔納蓬穿著白色禮服表示：「我們等了這一天十年，今天特別開心。」蘇瑪利則激動地說：「合法化提升了我們的尊嚴，讓我們享有與異性伴侶相同的權利，這一天的喜悅無法用言語表達。」

當天，數十對身穿傳統與現代婚禮服裝的伴侶聚集於曼谷某購物中心大廳，參加由倡議團體「曼谷驕傲」（Bangkok Pride）與市政府共同舉辦的大型LGBTQ婚禮。活動中，數百對伴侶在工作人員協助下完成結婚登記，並依序領取結婚證書。31歲的跨性別男性凱文（Kevin Pehthai Thanomkhet）與39歲的妻子梅波（Maple Nathnicha Klintgaworn）也參加活動。凱文興奮地說：「非常開心，天啊！我的心跳得好快。」其父朋猜（Phornchai）也表示：「無論如何，我都接受他。」

泰國在LGBTQ法律與生活條件方面位居亞洲前列，此次立法更使泰國成為東南亞首個同婚合法化的國家。該法案於2024年6月在國會通過，經國王哇集拉隆功（Maha Vajiralongkorn）批准後，於120天內正式生效。泰國LGBTQ活動人士推動此法案逾十年，但政局不穩與頻繁的街頭抗議多次阻礙進程。

儘管泰國以LGBTQ友善著稱，佛教為主的泰國仍存保守價值觀，許多LGBTQ人士仍面臨日常歧視。17年來支持性別平等的普琳娜帕斯（Ploynaplus Chirasukon）與伴侶冠帕（Kwanporn Kongpetch）當日亦登記結婚。普琳娜帕斯表示：「過去LGBTQ人士被視為異類。我們希望推動更多性別認同權利，例如更改性別稱謂的合法化，這將實現真正的平等。」

一對同性伴侶（中）於23日在曼谷暹羅百麗宮購物中心舉行的婚姻登記活動中合影。當天泰國的同性婚姻法正式生效，這對引人注目的同性伴侶成為首批登記結婚的數百對伴侶之一。（法新社）

泰國一對 LGBTQ+ 伴侶 Ploynaplus Chirasukon（33歲）和 Kwanporn Kongpetch（32歲）23日收到正式的婚姻證書後合影留念。（路透）

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