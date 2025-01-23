國會騷亂獲川普赦免 牛頭薩滿怒吼：我生來就是自由的

大批川普支持者在2021年1月6日闖進國會大廈，其中1名赤裸上身、穿戴牛角毛皮帽的男子錢斯利獨特造型引發討論，被稱為「Q薩滿」的他遭判刑41個月，現獲川普赦免。（美聯社）

2025/01/23 14:52

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕因不滿川普競選連任敗給拜登，大批川普支持者在2021年1月6日闖進國會大廈，其中1名赤裸上身、穿戴牛角毛皮帽的男子錢斯利（Jacob Chansley）獨特造型引發討論，被稱為「Q薩滿」（Q Shaman）的他遭判刑41個月，隨著川普重新上任，赦免國會騷亂人員，錢斯利也獲得赦免，他表示要購買槍枝來慶祝他獲得自由身。

綜合美媒報導，2021年1月6日國會騷動案，錢斯利赤裸上身、穿戴牛角毛皮帽進入國會，造型相當搶眼，被稱為「Q薩滿」的他成為當局追捕的重點對象，被捕後法官認為他是帶頭闖入國會的其中之一人員，在同年11月遭判刑41個月。

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錢斯利在服刑27個月後，於2023年5月假釋，不過隨著川普重新上任，包含錢斯利在內，參與暴動已被定罪的1270人幾乎全被赦免，錢斯利重獲自由身。

錢斯利受訪時表示：「我們的權利是上帝給我們的，而不是政府賦予我們的。自由是我們自然的存在狀態。我生來就是自由的、狂野的，現在我終於可以環遊全國了！ 」他也在X平台上感謝川普總統，，高呼「現在我要買一些該死的槍了！我愛這個國家！上帝保佑美國」。

I JUST GOT THE NEWS FROM MY LAWYER...

I GOT A PARDON BABY!

THANK YOU PRESIDENT TRUMP!!!



NOW I AM GONNA BUY SOME MOTHA FU*KIN GUNS!!!

I LOVE THIS COUNTRY!!!

GOD BLESS AMERICA!!!!

J6ers are getting released & JUSTICE HAS COME...

EVERYTHING done in the dark WILL come to light! pic.twitter.com/g9pwc7v9EQ — Jake Angeli-Chansley （@AmericaShaman） January 21, 2025

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