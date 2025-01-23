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    我川威武！與川普通話後 沙國王儲宣布：未來4年投資美6000億美元

    沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德（右）宣布未來4年擴大投資美國至少6000億美元。圖為2019年與川普在大阪G20會面。（路透）

    沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德（右）宣布未來4年擴大投資美國至少6000億美元。圖為2019年與川普在大阪G20會面。（路透）

    2025/01/23 14:18

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）與美國新上任總統川普通話後宣布，未來4年將向美國擴大投資至少6000億美元。

    綜合外媒報導，沙烏地阿拉伯官媒宣布，王儲確認沙烏地阿拉伯有意在未來4年內擴大與美國的投資和貿易，金額達6000億美元，報導指出，王儲在美沙兩國領導人的電話中表示，川普政府預期的改革可能會創造「前所未有的經濟繁榮」，強調「如果出現更多機會，投資可能會進一步增加」。

    不過王儲並未沒有詳細說明這6000億美元的來源是政府支出還是私人支出，也沒有詳細說明這筆資金將如何投資。

    川普正式就職後曾表示，如果沙國同意購買5000億美元的美國產品，他將考慮其作為首個對外訪問目的地，這跟他第一屆任期作法一樣，川普稱：「上次我之所以選擇沙烏地阿拉伯，是因為他們同意購買4500億美元的美國產品，我說我會去，但你們必須購買美國產品，他們同意了。」

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