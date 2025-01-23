印度火車疑冒煙起火 13乘客急跳車遭另一列車撞死

印度西部發生火車乘客集體跳車事件，十多人遭迎面駛來的另輛列車撞上。（擷取自@Guru__Tweetz/X）

2025/01/23 14:34

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕印度西部馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）22日發生一起嚴重火車事故，十多名乘客誤以為車廂起火而跳車，卻遭另一輛火車撞擊，造成13人死亡、6人受傷。

綜合外媒報導，當地時間22日下午，一輛從印度北方邦勒克瑙（Lucknow）開往馬哈拉施特拉邦孟買（Mumbai）的火車，行經加爾岡（Jalgaon）時，有乘客懷疑車廂內發生火災，慌亂中拉動緊急鍊條迫使火車停駛，並有十多人跳車逃生。然而，他們不幸落入隔壁軌道，遭迎面而來的另一列火車撞上，導致多人傷亡。

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馬哈拉施特拉邦首席部長法德納維斯（Devendra Fadnavis）指出，初步調查顯示，部分乘客以為車廂內冒煙起火才跳車釀成慘劇。他宣布每位死者家屬將獲得50萬盧比（約新台幣19萬元），並承諾為傷者提供免費醫療服務。

印度鐵路系統每年都會發生數百起事故，2023年印度東部發生兩列火車出軌相撞，造成超過280人死亡、數百人受傷，成為該國數十年來最嚴重的火車事故。

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