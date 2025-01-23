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    女子聲稱記得胎內記憶！ 引發網友分享出生前經歷

    國外有一名女子聲稱，她竟然能記得自己在母親子宮中的感覺。也引發網友回響，分享起自己在子宮內或出生瞬間的細節。（路透）

    國外有一名女子聲稱，她竟然能記得自己在母親子宮中的感覺。也引發網友回響，分享起自己在子宮內或出生瞬間的細節。（路透）

    2025/01/23 15:23

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕大多數人對於小時候的記憶都相當模糊，更別提出生前的經歷。然而，國外卻有一名女子聲稱，她能記得自己在母親子宮中的感覺。也引發網友回響，分享起自己在子宮內或出生瞬間的細節。

    《紐約郵報》報導，一名女子表示記得出生時的感官體驗，她提到，自己身處一個「暗紅色房間」中，周圍環繞著模糊的聲音，感覺像是頭被壓在水下。她覺得自己在那個空間裡待了極長的時間，然後一切都變黑了。接著，她感到自己被拖出房間，被明亮的光線和不斷的蜂鳴聲包圍。

    也有一位Reddit網友分享，他的回憶子宮像是他蹲在一個大電影幕旁，到處都是模糊的黑色和紅色，而另外一位網友則表示，出生時像是透過萬花筒看往外面的世界。

    而一名美國女子Leanne也在TikTok上分享她的胎內經歷，表示記得自己雙腿緊貼胸部，感受到空間極為狹窄且不適，周圍的聲音則像是從水中傳來一般。

    科學家認為，由於大腦記憶中心在3歲前尚未完全發育，這些記憶難以形成。海馬體和前額葉皮質在早期發展階段，新產生的腦細胞會干擾記憶的儲存。

    不過，專家指出情緒記憶中心杏仁核發育較早，創傷性出生經歷可能會激活這一區域，增加回憶片段的可能性。

    @amethyst.dreamz Does anyone else remember anything from inside the womb? I've never met someone else who has, but I can't be the only one. #pregnancy #womb #memory #beforebirth ♬ original sound - ????????????????????????????

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