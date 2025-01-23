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    川普禁令：美駐外使館不得掛彩虹旗及BLM旗

    2022年10月美國在台協會（AIT）曾首次在台北內湖館內旗桿升起彩虹旗，呼應性別平權。（圖取自AIT臉書）

    2022年10月美國在台協會（AIT）曾首次在台北內湖館內旗桿升起彩虹旗，呼應性別平權。（圖取自AIT臉書）

    2025/01/23 12:43

    〔編譯陳成良／綜合報導〕據《福斯新聞》（Fox News）報導，美國國務院在川普政府的領導下，近日實施一項名為「單一旗幟政策」（One Flag Policy）的新規定，明確禁止美國駐外使領館和國內政府機構懸掛驕傲彩虹旗（Pride Flag）與「黑人的命也是命」旗幟（Black Lives Matter Flag，簡稱BLM）。除了美國國旗外，僅允許升起戰俘/失踪人員旗幟（POW/MIA）以及不當拘禁人員旗幟（Wrongful Detainees Flag）。此政策自即日起生效。

    美國保守派媒體《華盛頓自由燈塔》（Washington Free Beacon）首先披露了這項政策，並取得備忘錄副本。該備忘錄指出：「自即日起，僅美利堅合眾國國旗可於國內外的美國政府機構升起或展示，並在官方內容中使用。美國國旗象徵著團結，體現正義、自由與民主的普世價值，這些價值是我國的基石，亦為所有美國人共同擁有。」目前《福斯新聞》已向國務院求證，但尚未獲得回應。

    此政策被認為是對拜登政府政策的逆轉。拜登政府曾於2021年授權美國大使館在佛洛伊德（George Floyd）遇害一週年之際，展示BLM旗幟；同年，白宮外更於同志驕傲月（Pride Month）懸掛驕傲彩虹旗。然而，這些舉措引起共和黨強烈批評，並促使議員於2023年提出《全民單一旗幟法案》（One Flag for All Act），試圖立法禁止聯邦建築展示除美國國旗以外的其他旗幟。

    驕傲彩虹旗首次在美國大使館升起可追溯至歐巴馬政府時期；川普政府於2019年禁止該旗幟的展示，而拜登政府在2021年恢復相關授權。不過，隨著拜登於2024年3月簽署1.2兆美元（約新台幣39.27兆元）的支出法案，該旗幟再次被禁止在使館外展示。

    川普誓言重塑國務院，並確保其外交政策自第一天起便得以徹底執行。一名熟悉內情的消息人士向《福斯新聞》透露，新政府將迅速安排新官員進入國務院關鍵職位。

    美國白宮南草坪2023年6月10日舉行驕傲月慶祝活動前，美國國旗與彩虹旗懸掛於白宮外牆。（美聯社）

    美國白宮南草坪2023年6月10日舉行驕傲月慶祝活動前，美國國旗與彩虹旗懸掛於白宮外牆。（美聯社）

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