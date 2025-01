川普上任第2天 「庇護城市」逮308非法移民

2025/01/23 12:06

黃邦平/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕美國總統川普上任後,美國移民暨海關執法局(ICE)開始進行大規模移民拘捕行動,就任隔天就在「庇護城市」(sanctuary cities)抓捕308名非法移民。

美國共和黨參議員凱蒂(Katie Britt)在X平台上宣布,川普政府第一天,ICE已經在全美逮捕了308名非法移民,她說,在天寒地凍的情況下,數名涉及「謀殺、強姦、性侵和綁架」的移民被捕。

有美國媒體報導,這些犯罪移民是在「庇護城市」逮捕的,包括波士頓、丹佛、費城、亞特蘭大、西雅圖、華府和邁阿密。「庇護城市」是指當地官方反對驅逐非法移民,這類管轄區不太會與聯邦政府同步落實移民法,不太會拘捕、驅逐非法移民。

凱蒂指出,ICE同時要各地監獄交出非法移民囚犯,改由移民局羈押,她說:「移民局官員到各地監獄,下令它們交出300名囚犯,交給移民局來羈押,不能任他們在美國街頭遊走。常理回歸了。」

