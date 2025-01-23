川普上任第2天 「庇護城市」逮308非法移民

美國共和黨參議員凱蒂在X平台上宣布，川普政府第一天，ICE已經在全美逮捕了308名非法移民。（法新社）

2025/01/23 12:06

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普上任後，美國移民暨海關執法局（ICE）開始進行大規模移民拘捕行動，就任隔天就在「庇護城市」（sanctuary cities）抓捕308名非法移民。

美國共和黨參議員凱蒂（Katie Britt）在X平台上宣布，川普政府第一天，ICE已經在全美逮捕了308名非法移民，她說，在天寒地凍的情況下，數名涉及「謀殺、強姦、性侵和綁架」的移民被捕。

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有美國媒體報導，這些犯罪移民是在「庇護城市」逮捕的，包括波士頓、丹佛、費城、亞特蘭大、西雅圖、華府和邁阿密。「庇護城市」是指當地官方反對驅逐非法移民，這類管轄區不太會與聯邦政府同步落實移民法，不太會拘捕、驅逐非法移民。

凱蒂指出，ICE同時要各地監獄交出非法移民囚犯，改由移民局羈押，她說：「移民局官員到各地監獄，下令它們交出300名囚犯，交給移民局來羈押，不能任他們在美國街頭遊走。常理回歸了。」

.@ICEgov's interior enforcement is critical to American security & public safety. Grateful for @POTUS' work from day one to fully empower ICE to protect our communities.https://t.co/0rXFnTzTb2 — Senator Katie Boyd Britt （@SenKatieBritt） January 22, 2025

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