壯陽蜂蜜夯？法國查獲量創新高 小心威而鋼暗藏其中

法國海關官員展示查獲的非法進口「壯陽」蜂蜜。（法新社）

2025/01/23 11:53

〔編譯陳成良／綜合報導〕法國海關示警，一種號稱能增強男性雄風的「壯陽蜂蜜」，正於法國市場上氾濫。根據美國新聞網站《POLITICO》20日報導，2024年法國查獲的非法「壯陽蜂蜜」數量創下歷史新高，這些蜂蜜暗藏威而鋼（Viagra）和犀利士（Cialis）等處方藥成分，恐對民眾健康造成危害。

這些主要來自土耳其、北非和東南亞的「壯陽蜂蜜」，經常透過黑市或夜間商店販售，並標榜為「純天然性能力增強劑」。然而，法國海關官員指出，這些蜂蜜中往往摻有威而鋼或犀利士的活性成分——西地那非（sildenafil）和他達拉非（tadalafil）。這些成分若與其他藥物，例如降血壓藥物，產生交互作用，可能對健康造成嚴重威脅。

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2024年法國海關在馬賽（Marseille）的單次行動中，就查獲了高達13噸的「壯陽蜂蜜」，顯示非法市場交易的猖獗。美國食品暨藥物管理局（FDA）也曾在2021年和2022年對類似產品發出警告，並表示曾在一款名為「男性用X級蜂蜜」（X Rated Honey for Men）的產品中，檢測出未標示的他達拉非成分。

法國當局呼籲民眾切勿購買這類未經核准的蜂蜜類補充品，如有性功能方面的困擾，應尋求正規醫療協助。專家也提醒，儘管這些產品被包裝成天然保健品，但實際上可能含有危險的化學成分，對健康構成嚴重風險，尤其是心血管疾病患者更應提高警覺。

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