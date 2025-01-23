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    婦女權益倒退！伊拉克新法允許9歲女童結婚 恐「合法化兒童性侵」

    伊拉克國會21日通過多項備受爭議的法律修正案，其中一法案允許9歲以下女童合法結婚，婦女權利團體及人權律師警告，該法案恐導致「兒童性侵合法化」。（美聯社）

    伊拉克國會21日通過多項備受爭議的法律修正案，其中一法案允許9歲以下女童合法結婚，婦女權利團體及人權律師警告，該法案恐導致「兒童性侵合法化」。（美聯社）

    2025/01/23 13:08

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕伊拉克國會21日通過多項備受爭議的法律修正案，其中一法案允許9歲以下女童合法結婚，且將伊斯蘭法院的權力擴大到家庭事務，並將婚姻、離婚及子女監護等家庭事務的裁決權交由法院，這一舉動引發社會強烈反對。婦女權利團體及人權律師警告，該法案恐導致「兒童性侵合法化」，並對婦女和兒童的權益帶來深遠且災難性的影響。

    綜合外媒報導，根據新法律，伊斯蘭法院獲得更大自主權，可依據宗教解釋裁決婚姻事宜。這意味著什葉派穆斯林女孩可在9歲結婚，遜尼派穆斯林女孩則可於15歲結婚，徹底顛覆了1959年保護婦女權益的《個人身分法》。

    聯合國2023年調查顯示，伊拉克已有28%女性在18歲前結婚。新法律的通過可能進一步加劇這一現象，讓更多未成年女孩陷入早婚困境。

    法律修正案不僅涉及婚姻年齡，還擴大了宗教局在離婚、繼承等家庭事務的裁決權。人權活動專家擔心，這將嚴重侵犯婦女和兒童的基本權利，導致女性在法律保護上處於更加脆弱的境地。

    人權組織強烈譴責這項法律，認為其將合法化兒童性侵，剝奪女性在離婚、監護和繼承等方面的基本權利。一些反對者已表示將向伊拉克聯邦法院提起上訴。

    國際社會目前高度關注這一事件，擔心法律修正案將對伊拉克婦女和兒童的未來造成毀滅性影響。聯合國等國際組織可能會持續關注並施加壓力，要求伊拉克政府重新審視這項法律。

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