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    德國驚傳公園襲擊案2死3傷！2歲童遇害 28歲阿富汗男被捕

    德國巴伐利亞邦一處公園發生持刀攻擊事件，造成1名2歲男童及41歲男子喪命。（路透）

    德國巴伐利亞邦一處公園發生持刀攻擊事件，造成1名2歲男童及41歲男子喪命。（路透）

    2025/01/23 12:03

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕德國南部巴伐利亞邦（（Bavaria）22日驚傳公園持刀襲擊事件，造成2歲男童及41歲男子不幸身亡，另有3人受傷。警方迅速逮捕一名28歲阿富汗籍男性嫌犯，初步研判其犯案與精神疾病有關。

    據《法新社》報導，當地時間22日上午11時45分，一名28歲阿富汗男子在阿沙芬堡（Aschaffenburg）的一座公園內，持菜刀攻擊路過的摩洛哥裔幼兒園學童，41歲男子試圖保護孩子時也遭襲擊，2人不幸身亡。另有3人受傷送醫，包括1名兒童、61歲男子及1名帶著孩子外出的幼兒園老師。

    警方透露，嫌犯行兇後試圖沿著附近鐵軌逃跑，導致當地火車運行一度中斷。警方迅速包圍現場，成功將其逮捕，並對其住處進行搜索，未發現任何與伊斯蘭主義有關的動機證據，但發現治療精神疾病的藥物，初步研判其動機與精神問題有關。

    巴伐利亞內政部長赫爾曼（Joachim Herrmann）表示，嫌犯2022年入境德國尋求庇護但未成功，過去因暴力犯罪至少3次被捕，雖然接受過精神治療，但已獲釋。去年底，男子曾提出自願離境，計劃返回阿富汗。

    此案發生於德國聯邦議院選舉前一個月，再次引發移民政策及治安問題的激烈討論。德國近期暴力事件頻發，例如去年12月，馬德堡格市（Magdeburg）耶誕市集遭一名沙烏地阿拉伯醫師駕車衝撞，造成至少5人死亡及200多人受傷。

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