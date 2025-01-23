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    今年首宗！美國校園槍擊2死1傷 17歲凶嫌自盡

    納希維爾安提阿高中學生們在槍擊事件後統一於集合點等待下車。（美聯社）

    納希維爾安提阿高中學生們在槍擊事件後統一於集合點等待下車。（美聯社）

    2025/01/23 11:30

    黃邦平／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國田納西州一所高中22日發生槍擊慘劇。17歲學生韓德森（Solomon Henderson）涉嫌在自助餐廳開槍，造成16歲女學生艾斯卡蘭提（Josselin Corea Escalante）死亡，另一名男學生受傷，他在警方抵達前自盡身亡。

    綜合外媒報導，此事件發生於美國田納西州納希維爾市（Nashville）安提阿高中，據警方調查，韓德森搭校車抵達學校，先進入洗手間取出槍枝，在學生自助餐廳與艾斯卡蘭提一度對峙、隨後開槍。警方11時11分接獲報案，趕抵現場時發現韓德森已身亡。

    當地警察局長透露，16歲艾斯卡蘭提遭射殺身亡，另一名17歲男生手臂被子彈擦傷，就醫治療後已出院，另一名學生在慌亂中跌倒臉部受傷，也送醫治療。

    這是今年美國首宗校園槍擊案。根據「K-12校園槍擊資料庫」統計，去年全美共發生330起校園槍擊案，造成69死，為過去10年第二高紀錄。

    這次部分案發過程還在串流平台KICK上直播，該平台發現已移除相關影片，並關閉相關帳號。田納西州當地民代批評政治怠惰導致槍枝暴力氾濫，呼籲優先保護學生安全。

    美國田納西州一所高中22日發生槍擊慘劇。17歲學生韓德森在自助餐廳開槍，造成16歲女學生艾斯卡蘭提死亡，另一名男學生受傷，而開槍者在警方抵達前便自盡身亡。（歐新社）

    美國田納西州一所高中22日發生槍擊慘劇。17歲學生韓德森在自助餐廳開槍，造成16歲女學生艾斯卡蘭提死亡，另一名男學生受傷，而開槍者在警方抵達前便自盡身亡。（歐新社）

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