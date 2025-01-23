登山許可證要價近50萬！ 尼泊爾大幅提高聖母峰入山費

攀爬海拔8849公尺的世界之巔聖母峰（Mount Everest）成本又要更高了。（路透）

2025/01/23 11:00

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕攀爬海拔8849公尺的世界之巔聖母峰（Mount Everest）成本又要更高了！尼泊爾宣布今年將調漲攀登聖母峰的入山費，從原本的1萬1000美元（約新台幣36萬）調漲到1萬5000美元（約新台幣49.1萬），漲幅高達36%。

據《路透》報導，尼泊爾旅遊部長雷格米（Narayan Prasad Regmi）宣布，聖母峰的入山費原本1萬1000美元調漲到1萬5000美元，漲幅高達36%，是近10年來首度調漲，雷格米指出：「特許權使用費（許可費）已經很長時間沒有經過審查了。我們現在已經更新了」，預計於9月熱門攀登季生效。

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報導指出，對於尼泊爾來說，來自外國登山者的登山費和其他支出是當地重要的經濟來源，每年頒發約300張攀登聖母峰許可證；不過尼泊爾經常受到登山家批評，因為它允許太多的登山者登上聖母峰，但在保持聖母峰的清潔或確保登山者的安全方面卻幾乎沒有採取任何措施。

雷格米並未透露漲價後的額外收入用途，但他強調政府會定期組織清潔活動來收集垃圾、固定繩索以及其他安全措施。

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