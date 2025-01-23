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    25歲印度男博取關注「跳15公尺高瀑布」 遺體5天後才尋獲

    近日印度一名25歲男子為拍攝影片，在朋友鼓吹下躍下近15公尺高的瀑布，當場意外溺斃，遺體過了5天才被打撈上岸。（圖擷取自X/@lamanoconpelosx）

    近日印度一名25歲男子為拍攝影片，在朋友鼓吹下躍下近15公尺高的瀑布，當場意外溺斃，遺體過了5天才被打撈上岸。（圖擷取自X/@lamanoconpelosx）

    2025/01/23 10:39

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕流量至上的網路時代為了吸引關注，不少人選擇上傳充滿爭議性的內容。隨之而來的是頻頻傳出的悲劇新聞，許多人甚至因拍攝影片而付出生命代價；近日印度一名25歲男子為拍攝影片，在朋友鼓吹下躍下近15公尺高的瀑布，當場意外溺斃，遺體過了5天才被打撈上岸。

    綜合外媒報導，印度恰蒂斯加爾邦的高爾特佳瀑布發生悲劇，25歲的辛格（Rahul Singh）在1月15日時為拍攝影片上傳社群平台，從15公尺的高處跳入瀑布，不幸溺水身亡。幫忙錄影的同行友人誤以為只是在演戲沒有放在心上，直到確定辛格一動也不動才意識到不妙，緊急報案。

    事故發生後，當地的潛水員進行了長達數日的搜救行動，搜救隊於1月19日下午1點在深水中尋獲辛格遺體，遺體已交還家屬，進行最後的告別儀式。

    事件引發當地居民和遊客強烈反應，他們要求政府改善該地點安全措施，指出瀑布缺乏警告標示和安全提醒，避免每年類似事故頻繁發生。

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