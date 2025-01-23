拜登致川普卸任信全文曝光！內容只有兩段話藏暖意

川普20日在在白宮橢圓形辦公室的堅毅書桌（Resolute Desk）簽署多項行政命令時，意外發現前總統拜登留下的一封信。（美聯社）

2025/01/23 10:09

〔編譯陳成良／綜合報導〕《福斯新聞》（Fox News）22日獨家披露了美國前總統拜登卸任前留給繼任總統川普的親筆信函內容。這封信不僅延續了美國總統交接的莊嚴傳統，也展現了政治對手之間的基本尊重。

根據川普向《福斯新聞》透露的內容，信函全文僅兩段，以「親愛的川普總統」開頭。拜登在信中寫道：「當我離開這個神聖的辦公室時，我祝福你和你的家人在未來的四年裡一切安好。美國人民——以及世界各地的人民——都期待著這座房子（白宮）能在歷史的狂風暴雨中保持穩定。我祈禱，未來幾年將是我國繁榮、和平與充滿恩典的時期。願上帝保佑你並指引你，正如祂自我們國家建立以來，一直保佑和指引著我們摯愛的國家一樣。」信末署名「喬·拜登」（Joe Bide），日期為2025年1月20日。

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這封信是在橢圓形辦公室內發現的，當時川普正在簽署多項行政命令。《福斯新聞》資深白宮記者杜西在現場詢問川普，拜登是否依照傳統留下一封信。川普起初表示：「也許有吧，他們一般會留在桌子裡，但我不確定。」

隨後，他在杜西的提示下，在書桌的一個白色信封中找到這封信，信封上簡單寫著「47」，代表川普是美國第47任總統。

發現信件後，川普向在場的媒體展示了這封信，並形容它為「非常好的信」。他補充說：「這是一封帶有啟發性的信，我非常感謝它。」

這項美國總統交接的傳統始於1989年，當時的雷根（Ronald Reagan）總統在卸任後，留了一封信給繼任的老布希（George H. W. Bush）總統。其後，柯林頓（Bill Clinton）、小布希（George W. Bush）、歐巴馬（Barack Obama）等歷任總統都延續了這項傳統。值得注意的是，拜登是首位必須給既是繼任者又是前任的川普寫信的總統。而川普則成為自19世紀末克里夫蘭（Grover Cleveland）以來，第一位任期不連續的美國總統。

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