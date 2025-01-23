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    洛杉磯大火再爆！火勢迅速蔓延 再發紅旗警告

    美國加州再次發生嚴重野火，洛杉磯郡卡斯泰克湖附近22日爆發休斯野火。（路透）

    美國加州再次發生嚴重野火，洛杉磯郡卡斯泰克湖附近22日爆發休斯野火。（路透）

    2025/01/23 10:03

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國加州再次發生嚴重野火，洛杉磯郡卡斯泰克湖（Castaic Lake）附近22日爆發休斯野火（Hughes Fire），火勢迅速蔓延至8000英畝，導致約19000人強制疏散，另16000人處於疏散警告狀態。

    綜合外媒報導，火災以驚人速度蔓延，每2至3秒燃燒一個足球場大小的面積。強風每小時達20-40英里，洛杉磯國家森林公園發言人迪爾克斯（Dana Dierkes）表示，該地區茂密的灌木叢便是迅速蔓延的燃料，使滅火工作困難。

    受火災影響，5號州際公路部分路段關閉。卡斯泰克地區學校緊急疏散，包括中學、高中學生轉移至超市停車場和體育中心。當地一所監獄約470名囚犯也被轉移。

    消防部門已調派至少10架消防飛機搶救。天使國家森林公園已關閉至1月24日。煙霧範圍廣大，遠至文圖拉郡奧克斯納德市都能目睹。

    當地再次發布紅旗警告，表示該地區目前面臨極高的火災風險。警告指出，由於強風天氣以及乾燥、低濕度的環境條件，火災極易發生並迅速蔓延。相關部門已提醒民眾提高警覺，避免進行任何可能引發火源的活動，並密切關注天氣變化與應急通知。

    火災以驚人速度蔓延，每2至3秒燃燒一個足球場大小的面積。（路透）

    火災以驚人速度蔓延，每2至3秒燃燒一個足球場大小的面積。（路透）

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