光驅動記憶體革命！運算速度飆升百倍為 AI 發展注入新動力

光子記憶體陣列的概念圖。（圖：Nature Photonics期刊）

2025/01/23 09:03

〔編譯陳成良／綜合報導〕國際研究團隊近日在《自然光子學》（Nature Photonics）期刊發表重大突破：他們成功開發出一種全新的「光驅動記憶體」（photonic memory），不只運算速度比現有技術快上百倍，耗電量更降至10分之1。這項創新技術有望為人工智慧（AI）帶來革命性進展。

過去幾十年，電腦晶片的效能一直按照摩爾定律（Moore's Law）穩定成長，但如今已接近物理極限——晶片已經難以塞入更多電晶體（transistor），密集的電子元件也產生難以散去的熱量。然而，人工智慧和機器學習（machine learning）對運算力的需求卻與日俱增。

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據《每日科技網》（scitechdaily）報導，為突破這個限制，由加州大學聖塔芭芭拉分校（UC Santa Barbara）領導的國際研究團隊提出嶄新解方：用「光子學」（photonics）技術，以「光」取代「電」來運算。這就像是把電腦的「大腦」從電力驅動升級為光力驅動，不只能大幅提升運算速度，還能減少發熱問題。

研究團隊使用了一種特殊的材料——鈰摻雜釔鐵石榴石（cerium-substituted yttrium iron garnet, Ce:YIG），這種材料最特別的地方在於它的光學特性會隨著磁場變化而改變。科學家們運用微小的磁鐵來儲存資料並控制光線在材料中的傳播路徑，成功開發出新一代的「磁光記憶體」（magneto-optical memories）。

這項突破的意義重大。首先，新開發的記憶體運算速度是現有技術的100倍，而且只需要10分之1的電力。更令人驚喜的是，這種記憶體可以重複使用超過23億次，遠超過現有技術最多1000的限制，等於擁有近乎無限的使用壽命。

研究計畫主持人、義大利卡利亞里大學（University of Cagliari）助理教授平圖斯（Paolo Pintus）解釋說：「這種新型記憶體就像是給電腦裝上了一個全新的大腦，能夠使用『存內運算』（in-memory computing）技術進行複雜的數學運算，特別適合處理人工智慧所需的矩陣向量運算（matrix-vector multiplication）等大量計算工作。」

這項研究不僅為電腦技術開創新紀元，更可能加速人工智慧的發展。研究團隊預期，這項突破性技術很快就能在實際應用中發揮作用，為數位時代帶來革命性的改變。

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