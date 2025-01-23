說到做到！川普增調2200現役美軍至墨西哥邊境

CNN報導，美國總統川普已增派2200名現役美軍前往美國南部邊境，支援海關暨邊境保護局的工作。（法新社檔案照）

2025/01/23 06:16

〔國際新聞中心／綜合報導〕知情官員透露，美國總統川普下令美軍加強在美國和墨西哥邊境駐守後，才過2天，又有數千名現役美軍被調派前往美國南部邊境。

美國有線電視新聞網（CNN）22日報導，目前約有2200名現役部隊參與「北方聯合特遣部隊」（Joint Task Force-North），這是由美國北方司令部（Northern Command）在德州艾爾帕索（El Paso）主導的邊境任務，主要是支援美國海關暨邊境保護局（CBP）的工作，從事後勤和行政任務，例如資料登錄、偵測和監控，以及車輛維修等。

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目前仍不清楚此次命令涉及哪些具體單位。

此外，美墨邊境還有一支由德州國民兵（National Guard）主導的部隊，名為「孤星行動」（Operation Lonestar）。根據德州軍事部的資料，目前約有4500名國民兵參與該行動。

官員表示，本週派往邊境的新增現役部隊，將從事類似工作，預計加入增援「北方聯合特遣部隊」。相關規劃人士透露，他們將協助維持邊境巡邏隊的作業準備度、支援指揮與管制中心，並提供更多情報專家以評估威脅和移民動態。此外，這些部隊還會增強航空資產，並協助空中行動。

1名官員表示，未來幾週和幾個月內，預計還會有更多現役部隊部署至邊境，首批部隊將為更大規模的軍事部署奠定基礎。

目前仍不清楚這些部隊是否會攜帶武器，但所有現役部隊均未被授權執行任何形式的執法任務，例如逮捕、查扣毒品或與移民直接接觸，只負責協助將移民運送到和轉移至不同的移民設施。

根據1項已有超過1個世紀歷史的法律「民兵團法」（Posse Comitatus），現役美軍未經授權不得在國內從事執法任務。國會研究處（Congressional Research Service）的分析指出，其他法律和規定進一步明確規定，軍隊不得參與逮捕和搜查等活動。

然而，川普20日在1項行政命令中表示，他將在90天內決定是否在美墨邊境啟用《暴亂法》（Insurrection Ac），容許他在國內使用現役部隊從事執法任務。《暴亂法》可溯及1800年代初期，為《民兵團法》創設例外，允許美國總統調遣軍隊鎮壓阻礙國內正常執法的動亂。

最近，越境移民的數量有所下降。國土安全部官員表示，目前每天約有1100至1300名移民非法越境。消息人士認為，隨著五角大廈增派更多兵力，移民暨海關執法局（ICE）將可專注於逮捕已進入美國境內的無證移民。

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