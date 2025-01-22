川普上任秒撤銷特勤保護 前國安顧問波頓面臨暗殺威脅

美國前國安顧問波頓。（路透檔案照）

2025/01/22 23:56

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國總統川普20日就職後，立刻撤銷了聯邦政府對前國家安全顧問波頓（John R. Bolton）的維安人員。波頓之前因遭伊朗的暗殺威脅，一直受到特勤局保護。

《紐約時報》21日報導，川普上任後數小時，特勤局保護波頓的維安隨扈，就被撤掉。波頓說，他20日晚間接到特勤局官員電話，對方告知，是總統要停止對他的維安任務。他提供給紐時的聲明中說，「我對川普總統做此決定感到失望，但是不意外」，並指出，「雖然他過去批評拜登的國安政策，但是拜登總統仍在2021年決定延長特勤局對我的保護」。

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特勤局發言人並未評論或證實此事。但是川普21日在白宮，親自向記者承認結束了對波頓的特勤保護，「我們不會為他們餘生的安全一直提供保護，為什麼要這樣做？」

波頓在川普第一任內擔任國安顧問，但在任內與川普失和，2019年10月被開除，之後便經常公開批評川普。

根據美國政府評估，波頓是伊朗列為暗殺對象的其中一名美國官員，且威脅直到今天依然存在。拜登政府也因考量到伊朗的威脅，給予川普第一任內的另一名國安顧問歐布萊恩（Robert C. O’Brien），以及前國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）和他首席幕僚胡克（Brian H. Hook）特勤保護。對歐布萊恩的保護在2024年撤銷，不清楚對龐皮歐的維安任務是否仍持續。

2022年美國司法部起訴伊朗革命衛隊成員博瑟夫（Shahram Poursafi），密謀暗殺波頓等官員，報復2020年川普政府下令狙殺伊朗軍事指揮官蘇雷曼尼（Qassem Soleimani）。

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